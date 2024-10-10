خبر في الجول - الزمالك يخاطب العربي القطري لإعادة 30 ألف دولار بسبب لاعب يد تايوان

خاطب نادي الزمالك نظيره العربي القطري بصورة رسمية من أجل استعادة مبلغ استعارة هسين تشانج تشاو لاعب كرة اليد.

وكان الزمالك قد استعار لاعب يد تايوان خلال منافسات بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة في المغرب.

ولكن فشل الزمالك في إضافة اللاعب لقائمته بسبب عراقيل تواجه مواطني تايوان لدخول المغرب.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك تقدم بخطاب رسمي لنادي العربي القطري يطالبه باستعادة الـ 30 ألف دولار قيمة استعارة اللاعب.

ويأتي ذلك بعدما فشل الأبيض في ضم تشانج تشاو لبطولة أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أنه بالرغم من خروج اللاعب من قائمة الفريق إلا أنه كانت هناك محاولات للحاقه بالأدوار الحاسمة قبل أن يستقر الزمالك على الاكتفاء بالقائمة الحالية.

وأعلن نادي الزمالك قائمة فريق رجال اليد استعدادا لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة تواجد التونسي يوسف معرف كمحترف لتدعيم صفوف الفريق خلال البطولة.

ويستضيف المغرب منافسات دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد بداية من اليوم الخميس بمشاركة فريقي الزمالك والأهلي.

ولم تضمن قائمة الزمالك اسم اللاعب التايواني بسبب أزمة في استخراج اللاعب لتأشيرة دخول المغرب.

ويعتبر الزمالك البطل التاريخي لمنافسات دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد.

وتوج الأبيض بلقب أبطال إفريقيا 12 مرة وبفارق لقب عن المجمع البترولي الجزائري.

وكان آخر لقب حققه الزمالك في بطولة دوري الأبطال عام 2019 بدولة كاب فيردي.