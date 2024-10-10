أسطورة أخرى تودع الملاعب.. نادال يعتزل التنس

الخميس، 10 أكتوبر 2024 - 12:46

كتب : FilGoal

رافائيل نادال - تنس

أعلن الإسباني رافاييل نادال أسطورة التنس يوم الخميس اعتزال اللعبة.

وسيعتزل نادال، الذي حصل على 22 لقبا في البطولات الكبرى (جراند سلام) أواخر هذا الموسم، حسب ما أعلنه.

سيظهر البالغ من العمر 38 عامًا للمرة الأخيرة مع منتخب إسبانيا للتنس في كأس ديفيز في نوفمبر المقبل.

وقال نادال في مقطع مصور نشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: "أنا هنا لأخبركم أنني اعتزلت التنس".

وأضاف "الحقيقة هي أن الأمر كان صعبًا بعض الشيء، وخاصة في العامين الأخيرين".

وشدد ملك الملاعب الترابية "لا أعتقد أنني تمكنت من اللعب دون قيود".

وأتم "سأترك الملاعب وأنا أشعر براحة بال، أشكركم جميعا على مساندتكم لي وأراكم قريبا".

ووجه رافا، الذي قضى 23 عاما داخل الملاعب، الشكر لجماهيره بكل لغات العالم.

ألقاب نادال الـ22 الكبرى كان من بينهم 14 لقبا في ملاعب رولان جاروس الترابية.

وجاءت ألقاب نادال في جراند سلام كالتالي:

- بطولة أستراليا المفتوحة مرتين.

- رولان جاروس 14 مرة.

- ويمبلدون مرتين.

- بطولة أمريكا المفتوحة 4 مرات.

ولحق نادال بغريمه السويسري روجر فيدرر الذي اعتزل قبل عامين.

وظل التنافس بين الثنائي لسنوات طويلة، حتى اعتزال فيدرر وفي جعبته 20 لقبا في البطولات الكبرى (جراند سلام).

بينما فاز الصربي نوفاك دجوكوفيتش خلال مسيرته بـ 24 لقبا كأكثر من حقق ألقاب جراند سلام إلى الآن.

رافاييل نادال تنس
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