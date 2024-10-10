الشريعي يكشف سبب عدم انتقال كالوشا لـ الزمالك

الخميس، 10 أكتوبر 2024 - 12:43

كتب : FilGoal

أحمد كالوشا - إنبي

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي سبب عدم انتقال أحمد خليل "كالوشا" مدافع الفريق إلى الزمالك.

وقال رئيس نادي إنبي عبر قناة MBC مصر: "خلال أسبوع سيحصل إنبي من الزمالك على 150 ألف دولار قيمة بنود تعاقدية لزياد كمال".

وأضاف "الزمالك طلب مني إعادة زيادة كمال لإنبي، وبعدما درسوا الموقف تراجعوا عن القرار".

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وواصل "الزمالك سيستفيد من محمد حمدي في أكثر من مركز، يلعب ظهير أيسر وجناح وأكثر من مركز".

وتابع "قفة حصل على عرضين من الشرطة العراقي والنصر الليبي، لكن لم تتم المفاوضات، والزمالك لم يطلب ضمه".

وأوضح "الأهلي لم يطلب ضم أي لاعب من إنبي سواء بشكل ودي أو رسمي".

وأردف "الزمالك طلب ضم أحمد خليل كالوشا، أردنا إعارته حتى يناير 2025 بينما طلب الزمالك استعارته لنهاية الموسم".

وأتم "هدفي كان استعادة اللاعب في يناير إذا لم يوفق إنبي في نتائج النصف الأول من الدوري المصري بنظامه الجديد لأننا سنحتاجه في النصف الثاني، وإذا لم احتاجه سيظل مستمرا مع الزمالك لنهاية الموسم".

كالوشا البالغ 25 عاما انضم لإنبي قادما من النصر في 2022.

وخاض بقميص الفريق البترولي 70 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 6.

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