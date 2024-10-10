"ماذا فعلت لـ الزمالك ليحدث معي ذلك؟" يوسف حسن يتحدث عن معاناته بسبب الإصابة

أعرب يوسف حسن لاعب الزمالك السابق عن حزنه بسبب عدم التقدير - وفقا لتصريحاته - وما حدث معه بسبب إصابته.

يوسف حسن النادي : الزمالك الزمالك

وانتقل يوسف حسن إلى صفوف إنبي بعد التوقيع لمدة خمسة مواسم.

وقال يوسف حسن لاعب الزمالك السابق عبر قناة أون تايم سبورتس: "وقعت لإنبي وتم تجهيز برنامج خاص لي من أجل إعدادي وتأهيلي وأشكر أيمن الشريعي رئيس النادي".

وعن معاناته مع الإصابة أوضح "انضممت إلى صفوف الزمالك في 2020، وانتقلت بناء على رغبة جوسفالدو فيريرا، وتعرضت لإصابة أمام المقاولون العرب في 2022 ومنذ ذلك التوقيت لازلت مصابا، تعرضت لقرحة في الكاحل وكنت بحاجة لعملية جراحية".

وكشف يوسف حسن "جلست لمدة 4 أشهر في المنزل وأنا بحاجة لعملية جراحية، وتحدث معي هشام نصر قبل الانتخابات وأبلغته بما حدث، فجعلني أتواصل مع طبيب وشدد على ضرورة إجراء عملية، ثم بعد الانتخابات لم يتواصل معي أحد وجلست لمدة 3 أشهر جديدة بالمنزل".

وتابع "حاولت التواصل مع هشام نصر بعد ذلك لكنه لم يرد على اتصالاتي، نشرت ما حدث معي ورفضهم علاجي فتم التواصل معي مجددا وذهبت لطبيب جديد وبعد شهرين من العلاج لم يدفع الزمالك مستحقات الطبيب (اتكسفت) من الذهاب له مجددا فجلست لمدة شهرين في المنزل مجددا".

وواصل "عبد الواحد السيد أبلغني برفض جوزيه جوميز ركض اللاعبين حول الملعب، فكان ردي هل إذا تعرض لاعب كبير لنفس إصابتي كان سيحدث نفس الأمر؟ وجوميز لا يعرفني من الأساس لذلك تأثرت نفسيا بشدة من ذلك الموقف".

وأضاف "نشرت ما يحدث معي للمرة الثالثة وعدم وجود اهتمام من النادي، فتواصلوا معي مجددا ثم اكتشفت خروجي من قائمة الزمالك".

كما كشف يوسف حسن "ممدوح عباس تواصل معي وأبلغني بالتكفل بعلاجي وتنفيذ كل ما أريده بالإضافة لمنحي 50 ألف جنيه كهدية واستلمت المبلغ بالفعل".

وشدد "حالتي النفسية كانت تحت الصفر بسبب عدم تقديري، ومشكلتي مع عبد الواحد السيد هي عدم التقدير، الآن الزمالك يختبر لاعب إنجليزي لم يشارك منذ عامين، وأرى أنني أولى منه بذلك".

وتابع "وقعت للأهلي في 2019 مع أمير توفيق لكن لم يحدث نصيب وقتها، وأعتذرت له عن عدم إتمام التعاقد بسبب التأخير في الإعلان فوافق".

وواصل يوسف حسن باكيا "جماهير الزمالك كانت تهاجمني بسبب حديثي أكثر من مرة في مواقع التواصل لكن لم يفهموا ما حدث لي، كنت انتظر تحرك الإدارة لكن لم أجد ذلك، وبكل صراحة جمهور الزمالك أكثر من ساندني بعد ذلك وتسببت في تواصل الإدارة معي".

واختتم تصريحاته "ما يحزنني أنني تعرضت للظلم، الزمالك تعاقد معي بمقابل مادي، وحاليا أجد الاهتمام والتقدير من أيمن الشريعي، ما أريد أن أعرفه هو ماذا فعلت لنادي الزمالك بشكل سيء ليحدث معي ذلك؟".

وتعاقد الزمالك من يوسف حسن في صيف عام 2022 قادما من وادي دجلة.

وسبق أن ذكر خالد الزيات وكيل اللاعبين في وقت سابق بعام 2020، أن يوسف حسن لاعب المقاولون العرب آنذاك تلقى عرض معايشة من نادي ميخلين البلجيكي.

كما تلقى دعوة أخرى لخوض فترة معايشة في نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بداية 2021.