الكشف عن قائد منتخب إنجلترا في غياب هاري كين

الخميس، 10 أكتوبر 2024 - 12:28

كتب : FilGoal

منتخب إنجلترا - نهائي يورو 2024

أعلن منتخب إنجلترا اسم قائده الجديد خلال مباراة اليونان بدوري الأمم الأوروبية في ظل غياب هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ.

ويتواجد كين في معسكر إنجلترا، لكنه سيغيب عن لقاء الخميس بسبب عدم تعافيه التام من إصابة لحقت به خلال لقاء فريقه ضد آينتراخت فرانكفورت يوم الأحد.

وكشف منتخب إنجلترا عبر الحساب الرسمي على إكس عن اختيار جون ستونز كقائد جديد للفريق.

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سيحمل مدافع مانشستر سيتي البالغ من العمر 30 عاما شارة قيادة الإنجليز لأول مرة في مسيرته.

John Stones smiles for a photo with Lee Carsley

وقال ستونز عن اختياره قائدًا لمنتخب إنجلترا أمام اليونان: "هذا كل ما حلمت به عندما كنت طفلا".

وأضاف في تصريحات للصحفيين "إنها لحظة خاصة ولا أستطيع أن أشكر لي كارسلي بما فيه الكفاية".

ويلتقي منتخب إنجلترا أمام اليونان على ملعب ويمبلي يوم الخميس 10 أكتوبر، قبل الخروج لمواجهة فنلندا في هلسنكي يوم الأحد 13 أكتوبر.

قبل أيام، أعلن لي كارسلي المدير الفني المؤقت لمنتخب إنجلترا، قائمة منتخب الأسود الثلاثة لمواجهتي اليونان وفنلندا في دوري الأمم الأوروبية.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: دين هيندرسون (كريستال بالاس) - جوردن بيكفورد (إيفرتون) - نيك بوب (نيوكاسل يونايتد)

الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد (ليفربول) - ليفي كولويل (تشيلسي) - مارك جويهي (كريستال بالاس) - كونسا (أستون فيلا) - ريكو لويس (مانشستر سيتي) - جون ستونز (مانشستر سيتي) - كايل ووكر (مانشستر سيتي)

الوسط: جود بيلنجهام (ريال مدريد) - فيل فودين (مانشستر سيتي) - كونور كاليجير (أتليتكو مدريد) - مورجن جيبس-وايت (نوتنجهام فورست) - أنخيل جوميز (ليل) - كوبي ماينو (مانشستر يونايتد) - كول بالمر (تشيلسي) - ديكلان رايس (أرسنال)

الهجوم: أنتوني جوردون (نيوكاسل يونايتد) - جاك جريليش (مانشستر سيتي) - هاري كين (بايرن ميونيخ) - نونو مادويكي (تشيلسي) - بوكايو ساكا (أرسنال) - دومينيك سولانكي (توتنام) - أولي واتكنز (أستون فيلا)

ويلعب المنتخب الإنجليزي في المستوى الثاني من دوري الأمم بالمجموعة الثانية إلى جانب اليونان، وأيرلندا، وفنلندا.

وجمع منتخبا إنجلترا واليونان 6 نقاط من مباراتين، فيما خسر منتخبي أيرلندا وفنلندا المباراتين.

هاري كين جون ستونز إنجلترا
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