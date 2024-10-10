تقرير أرجنتيني: جاجو مرشح لتدريب بوكا جونيورز

أصبح فيرناندو جاجو واحدا من أبرز المرشحين لتولي تدريب بوكا جونيورز الأرجنتيني.

ورحل دييجو مارتينيز المدير الفني للفريق بسبب سوء النتائج مؤخرا.

ويتولى جاجو نجم وسط بوكا ومنتخب الأرجنتين السابق تدريب فريق شيفاز جوادالاخارا المكسيكي في الوقت الحالي.

وأشارت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية إلى أن هناك اتصالات بين جاجو وخوان رومان ريكيليمي نائب رئيس النادي.

وأوضح التقرير إلى أن جاجو لا يشعر بالراحة ويود تدريب بوكا جونيورز والذي سيشارك في نهاية الموسم ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويمتلك المدرب الأرجنتيني شرط جزائي بقيمة مليون دولار، وسيحاول من أجل التوصل لاتفاق مع شيفاز من أجل الرحيل خاصة في ظل تعثرات الفريق مؤخرا محليا تحت قيادته وأخرها الخسارة 3-2 أمام أطلاس.

وستكون أول مباراة للفريق يوم 23 أكتوبر المقبل ضد خيميناسيا في ربع نهائي كأس الأرجنتين.

جاجو البالغ 38 عاما بدأ مسيرته التدريبية عقب اعتزاله بقيادة ألدوسيفي ثم راسينج وحاليا يخوض أولى تجاربه خارج الأرجنتين.

وحقق جاجو لقبين مع راسينج وهما كأس بطل الأبطال وسوبر الأرجنتين الدولي وكلاهما تحققا على حساب بوكا جونيورز.

وبدأ جاجو مسيرته الرياضية مع بوكا جونيورز وتدرج في فئات الفريق السنية وصولا للفريق الأول.

وانتقل في 2007 إلى ريال مدريد وأعير لروما ثم انضم لفالنسيا ولعب لفيليز سارسفيلد وعاد لبوكا جونيورز في 2013 وارتدى قميص الفريق حتى 2019 وأعلن اعتزاله بقميص فيليز.

وخاض لاعب الوسط بقميص منتخب الأرجنتين 61 مباراة دولية دون أن يسجل.