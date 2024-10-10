تقرير أرجنتيني: جاجو مرشح لتدريب بوكا جونيورز

الخميس، 10 أكتوبر 2024 - 12:15

كتب : إسلام أحمد

فيرناندو جاجو

أصبح فيرناندو جاجو واحدا من أبرز المرشحين لتولي تدريب بوكا جونيورز الأرجنتيني.

ورحل دييجو مارتينيز المدير الفني للفريق بسبب سوء النتائج مؤخرا.

ويتولى جاجو نجم وسط بوكا ومنتخب الأرجنتين السابق تدريب فريق شيفاز جوادالاخارا المكسيكي في الوقت الحالي.

أخبار متعلقة:
رغم عدم مشاركته في ليبرتادوريس.. بوكا جونيورز يتأهل إلى كأس العالم للأندية 2025 بثلاثية أوروجويانية.. بوكا جونيورز يقصي ريفر بليت من كأس الدوري الأرجنتيني بهدف نيجيري.. فلامنجو يتوج بلقب كوبا ليبرتادوريس للشباب أمام بوكا جونيورز التعادل الأول من 3 سنوات.. ريفر بليت وبوكا جونيورز يتعادلان في سوبر كلاسيكو

وأشارت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية إلى أن هناك اتصالات بين جاجو وخوان رومان ريكيليمي نائب رئيس النادي.

وأوضح التقرير إلى أن جاجو لا يشعر بالراحة ويود تدريب بوكا جونيورز والذي سيشارك في نهاية الموسم ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويمتلك المدرب الأرجنتيني شرط جزائي بقيمة مليون دولار، وسيحاول من أجل التوصل لاتفاق مع شيفاز من أجل الرحيل خاصة في ظل تعثرات الفريق مؤخرا محليا تحت قيادته وأخرها الخسارة 3-2 أمام أطلاس.

وستكون أول مباراة للفريق يوم 23 أكتوبر المقبل ضد خيميناسيا في ربع نهائي كأس الأرجنتين.

جاجو البالغ 38 عاما بدأ مسيرته التدريبية عقب اعتزاله بقيادة ألدوسيفي ثم راسينج وحاليا يخوض أولى تجاربه خارج الأرجنتين.

وحقق جاجو لقبين مع راسينج وهما كأس بطل الأبطال وسوبر الأرجنتين الدولي وكلاهما تحققا على حساب بوكا جونيورز.

وبدأ جاجو مسيرته الرياضية مع بوكا جونيورز وتدرج في فئات الفريق السنية وصولا للفريق الأول.

وانتقل في 2007 إلى ريال مدريد وأعير لروما ثم انضم لفالنسيا ولعب لفيليز سارسفيلد وعاد لبوكا جونيورز في 2013 وارتدى قميص الفريق حتى 2019 وأعلن اعتزاله بقميص فيليز.

وخاض لاعب الوسط بقميص منتخب الأرجنتين 61 مباراة دولية دون أن يسجل.

بوكا جونيورز فيرناندو جاجو الدوري الأرجنتيني
نرشح لكم
ميسي: انتظرت كثيرا من أجل العودة.. والملعب لم يساعدنا أمام فنزويلا البرازيل تقلب الطاولة على تشيلي في الوقت القاتل بتصفيات كأس العالم عودة ميسي لا تكفي.. الأرجنتين تخسر نقطتين أمام فنزويلا في تصفيات كأس العالم تقرير برازيلي: مستقبل ديباي مهدد مع كورينثيانز "لا أشعر بالأمان في مدينة جميلة".. مدافع نابولي يتعرض للسرقة جارناتشو: أعاني من إصابة في الركبة خلال المباراتين الماضيتين استبعاد جارناتشو من منتخب الأرجنتين على حساب الأرجنتين.. البرازيل تتوج بكأس العالم للصالات للمرة السادسة في التاريخ
أخر الأخبار
المرة الأولى.. ماريسكا مدرب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب بلجيكا: الطرد كان طريقنا للعودة أمام إيطاليا 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
الثانية هذا العام.. بالمر لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عمرو دياب والكرة ساعة | تقرير في الجول
تصفيات أمم إفريقيا - ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ المغرب 2025 ساعة | منتخب مصر
تصفيات كأس العالم - تحديد ملعب مباراة إيران وقطر ساعة | الوطن العربي
محاولات مكثفة من ضمك لتجهيز طارق حامد خلال التوقف الدولي 2 ساعة | المحترفون
8 أهداف وفريق لا يفوز.. مواجهات مصر أمام موريتانيا في أرقام 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجندة أبطال إفريقيا - مواعيد وترتيب مباريات الأهلي وبيراميدز في المجموعات 2 خبر في الجول - لاعب ليفربول السابق يخضع للاختبار في الزمالك 3 Gaming - ينافس ثنائي بايرن ميونيخ.. مرموش مرشح لأفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25 4 قرعة الكونفدرالية - الزمالك والمصري وعملاق نيجيريا في مجموعة واحدة