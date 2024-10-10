وكيل ثيو هيرنانديز: التجديد؟ لم نتحدث مع مسؤولي ميلان منذ 4 أشهر

أوضح مانويل جارسيا قيولون وكيل ثيو هيرنانديز لاعب ميلان أنه النادي لا يُجرى مفاوضات لتجديد تعاقد قائده الفرنسي.

ثيو هيرنانديز النادي : ميلان ميلان

الظهير البالغ 27 عاما يمتد تعاقده مع ميلان حتى 2026.

وقال وكيله عبر تيلي لومبارديا: "لا توجد مفاوضات، لم نتحدث مع مسؤولي ميلان منذ 4 أشهر، منذ مايو – يونيو الماضي".

وواصل "النادي تواصل معي، وسألني هل يريد اللاعب الاستمرار وهل يشعر بالسعادة في ميلان، فكان ردي نعم، ولم يتواصلوا معنا منذ هذا الحين".

وأكمل "لم نتلق عروضا من النادي".

وأردف "طلب ثيو 8 ملايين يورو في الموسم للتجديد؟ هناك شخص ينشر هذه الشائعات لقلب الرأي العام ضده".

وأتم "إذا لم نوقع عقدا جديدا، ماذا سيحدث؟ لا أحب الكذب، لا أعلم ماذا سيحدث، لكن ثيو سعيد في ميلان".

وشارك الفرنسي في 9 مباريات هذا الموسم سجل هدفين وصنع 2.

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شاهد أهداف المباراة الرائعة بين فيورنتنيا وميلان والتي انتهت بفوز الفيولا بنتيجة 2-1 ⚽️📹#فيورنتينا_ميلان#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/SgjCUahiuv — ADSportsTV (@ADSportsTV) October 6, 2024

تعرض الفرنسي ثيو هيرنانديز لاعب ميلان الإيطالي للإيقاف لمدة مباراتين.

وقررت اللجنة التأديبية برابطة الدوري الإيطالي إيقاف هيرنانيدز مباراتين بسبب تعليقات مهينة تجاه حكم مباراة فريقه ضد فيورنتينا.

وأوضحت اللجنة التأديبية في رابطة الدوري أن اللاعب وجه تعليقات مهينة للغاية تجاه الحكم عدة مرات وبطريقة غير محترمة في نهاية المباراة.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء للفرنسي الذي أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، بعد نهاية المباراة مباشرة، بعد طرد مدرب فيورنتينا رافاييلي بالادينو في الدقيقة 85.

وحصل ميلان على ركلة جزاء ثانية سددها الإنجليزي تامي أبراهام في الدقيقة 56، لكن الحارس الإسباني دافيد دي خيا تصدى لها بعد الأولى.

وسيغيب هيرنانديز، عن مباراتين أمام أودينيزي في سان سيرو، وبولونيا خارج ملعب ميلان.

ويحتل ميلان المركز السادس في الدوري بفارق خمس نقاط عن نابولي المتصدر.

كما خسر ميلان مباراتين في دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول وباير ليفركوزن.