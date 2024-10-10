لاعب مغربي: رفضت الانتقال لبرشلونة مرتين

أوضح المغربي عمر الهلالي لاعب إسبانيول أنه رفض الانضمام لبرشلونة مرتين من قبل.

ويتواجد إسبانيول وبرشلونة في إقليم كتالونيا وتعتبر المواجهة بينهما دربي إذ تحدث الكثير من المناوشات بين جمهور الفريقين.

وقال الهلالي في تصريحات لإذاعة كادينا سير: "لقد رفضت الانتقال لبرشلونة مرتين، ولم أفكر في ذلك حتى".

وأضاف "أنا مشجع لإسبانيول منذ الصغر، وقلبي معلق بنسبة 100% بإسبانيول".

المغربي البالغ من العمر 21 عاما تدرج في صفوف ناشئي إسبانيول حتى انضم للفريق الأول في مطلع العام الماضي.

ويشارك الهلالي باستمرار مع إسبانيول منذ بداية الموسم الجاري.

ولعب عمر لمنتخبات المغرب في الفئات السنية المختلفة، لكنه لم ينل شرف الانضمام للمنتخب الأول بعد.