الظهور الأول.. أوفي إيجاريا أساسي في ودية الزمالك ضد بتروجت

يظهر الإنجليزي أوفي إيجاريا للمرة الأولى مع الزمالك خلال المواجهة الودية ضد بتروجت.

أوفي إيجاريا النادي : لاعب حر الزمالك

ويلعب الزمالك أمام بتروجت وديا ضمن الاستعدادات لمنافسات السوبر المصري.

ويبدأ أوفي إيجاريا في التشكيل الأساسي للأبيض أمام بتروجت.

ويخضع إيجاريا لفترة اختبار في الزمالك قبل حسم مصيره بشكل رسمي.

ووصل أوفي إيجاريا لاعب ليفربول السابق إلى القاهرة صباح الثلاثاء لخوض فترة اختبارات في الزمالك.

ويبحث الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز إمكانية التعاقد معه من عدمه وذلك خلال فترة الاختبارات حتى موعد بطولة كأس السوبر المصري.

وكشف هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك أن اللاعب سيخضع لفترة اختبار طويلة نوعا ما تصل إلى 10 أيام لحين حسم مصيره.

إيجاريا لا يلعب بأي فريق حاليا منذ رحيله عن ريدنج الإنجليزي في شهر يناير الماضي.

صاحب الـ 26 عاما بدأ مسيرته في أكاديمية أرسنال ومنها انتقل إلى ليفربول ولعب مع الفريق الأول وشارك في 8 مباريات تحت قيادة يورجن كلوب.

ويجيد صاحب الأصول النجيرية اللعب في مركزي الجناح الأيسر ووسط الملعب.

ومن ليفربول خرج إيجاريا في فترة إعارة من سندرلاند ومنها خرج في إعارة جديدة مع رينجرز.

وفي 2019 انتقل إيجاريا إلى ريدنج واستمر برفقته حتى شهر يناير الماضي قبل أن يرحل.

ولعب إيجاريا 127 مباراة بقميص ريدنج وخلالها سجل 9 أهداف وصنع 13 هدفا.

وسبق لإيجاريا اللعب تحت قيادة جوزيه جوميز في ريدنج وخاض برفقته 27 مباراة وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

ولعب إيجاريا بجميع الأعمار السنية لمنتخب إنجلترا.

وتوج إيجاريا بكأس العالم للشباب مع منتخب إنجلترا عام 2017.

ولعب في بطولة كأس العالم مع جيل ضم دومينيك سولانكي وكالفرت لوين وأديمولا لوكمان ودين هيندرسون وإنزي كونسا.

المباراة الأخيرة التي شارك بها إيجاريا كانت في يوم 22 أغسطس من عام 2022 مع ريدنج ضد واتفورد في دوري الدرجة الأولى ولم يشارك منذ ذلك الوقت في أي دقيقة.

ويلعب الزمالك أمام كل من بتروجت وإيسترن كومباني وزد على الترتيب استعدادا لمنافسات السوبر.

وتستضيف مدينة أبوظبي الإماراتية كأس السوبر المصري خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

واستقر الجهاز الفني بقيادة جوزيه جوميز سفر بعثة الزمالك إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري لخوض منافسات السوبر.

وتقدم نادي الزمالك بخطاب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ليطالب بتأجيل مواجهة بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري لمدة ساعة.

ويواجه الزمالك فريق بيراميدز يوم الأحد 20 أكتوبر الساعة 4:05 عصرا في نصف نهائي السوبر المصري.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

أما الزمالك فكانت آخر تتويجاته بلقب السوبر المصري في 2020.