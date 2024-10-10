مواعيد مباريات الخميس 10 أكتوبر 2024.. تصفيات أمم إفريقيا والعراق ضد فلسطين

الخميس، 10 أكتوبر 2024 - 10:41

كتب : FilGoal

منتخب فلسطين

يشهد اليوم الخميس الموافق 10 من شهر أكتوبر 2024 عددا من المباريات المختلفة.

وينطلق التوقف الدولي لشهر أكتوبر بعدد من المباريات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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تصفيات أمم إفريقيا

يحل منتخب السودان ضيفا على غانا في تمام السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة.

بينما يستضيف منتخب الجزائر نظيره توجو في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

تصفيات كأس العالم - آسيا

يستضيف منتخب الأردن نظيره كوريا الجنوبية في تمام الخامسة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما يلعب منتخب البحرين أمام إندونيسيا في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

وتستضيف الإمارات منتخب كوريا الشمالية في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 5.

بينما قطر تواجه قيرغيزستان في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما في مواجهة عربية خالصة يلعب منتخب عمان أمام الكويت في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

ويلعب منتخب العراق أمام فلسطين في تمام التاسعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة بين السعودية واليابان في تمام التاسعة مساء، ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

يحل منتخب الأرجنتين ضيفا على فنزويلا ضمن منافسات تصفيات كأس العالم.

ويذاع اللقاء عبر قناة SSC سبورت 1.

وتقام المباراة في تمام الثانية عشر من منتصف الليل.

دوري الأمم الأوروبية

يستضيف منتخب إيطاليا نظيره بلجيكا ضمن منافسات المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.

ويقام اللقاء على ملعب سان سيرو الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

تصفيات كأس العالم تصفيات أمم إفريقيا فلسطين العراق
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