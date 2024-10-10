أحمد سالم يكشف حقيقة إيقاف قيد الزمالك مجددا وحل أزمة النقاز.. وتجديد السعيد

تحدث أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عن عدد من الملفات الخاصة بالنادي.

ونفى سالم وصول إخطار رسمي يفيد بإيقاف قيد الزمالك مجددا.

وكشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "حتى الآن لم يصلنا أي إخطار بشأن إيقاف القيد مجددا، من المفترض وجود موعد هذا الأسبوع بخصوص قضية أتشيمبونج لكن لم يتم إخطارنا بشيء".

وتابع "سمعنا مثل الجميع وصول 160 ألف دولار إلى نادي الزمالك بشأن مستحقات حمدي النقاز، لكن حتى الآن لم يسدد أي شيء".

وواصل "لا يزال الباب مفتوحا بشأن إمكانية إضافة صفقات جديدة لفريق الزمالك لكن غير مؤكد".

وبسؤاله عن جديد موقف أرون بوبيندزا أوضح "غير صحيح تواصل إدارة رابيد بوخارست مع الزمالك بشأن بوبيندزا".

وتابع "ما نعلمه أن النادي طلب بطاقته الدولية لكن الاتحاد المصري أبلغهم وجودها لأن اللاعب من حق الزمالك".

وكشف سالم "من الوارد أن تكون جملة الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر شعار رسمي للنادي، ليه لأ؟".

وأضاف مندهشا "الاتحاد يطلق على نفسه سيد البلد، والمصري بلد الرجالة، والإسماعيلي برازيل مصر، والأهلي فوق الجميع، لماذا الاعتراض على الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر؟ هذا شعار مثل أي شعار لأي شركة".

أما عن ملف التجديد فأوضح "عبد الله السعيد أحد أعمدة الزمالك الرئيسية ووجوده مهم بالنسبة لنا، لم يحدث فتح باب التفاوض لتجديد تعاقده حتى الآن لكن من الوارد عقب منافسات السوبر وهذا يشرفنا".

وواصل "من أهم ملفات نادي الزمالك التجديد لأحمد زيزو وظهر دوره مع الفريق كما أنه أفضل لاعب في مصر بالسنوات الأخيرة، وهو أيضا متمسك بالزمالك مثلما يتمسك به النادي".

واختتم أحمد سالم تصريحاته "محمود شيكابالا جاهز لخوض منافسات السوبر المصري وأمر مشاركته يخص المدير الفني".

وتقدم نادي الزمالك بخطاب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ليطالب بتأجيل مواجهة بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري لمدة ساعة.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم 20 أكتوبر الجاري بمدينة أبوظبي الإماراتي الساعة 4:05 عصرا.

وتستضيف مدينة أبوظبي الإماراتية كأس السوبر المصري خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويلعب الزمالك أمام كل من بتروجت وإيسترن كومباني وزد على الترتيب استعدادا لمنافسات السوبر.

ويضم السوبر المصري كل من الزمالك والأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويواجه الزمالك فريق بيراميدز يوم الأحد 20 أكتوبر الساعة 4:05 عصرا في نصف نهائي السوبر المصري.