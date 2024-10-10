كرة سلة - الاتحاد يهزم الوحدة الإماراتي ويصعد لنصف نهائي البطولة العربية

الخميس، 10 أكتوبر 2024 - 00:37

كتب : هاني العوضي

الاتحاد ضد الوحدة الإماراتي - كرة سلة

حسم فريق الاتحاد السكندري مقعده إلى نصف نهائي البطولة العربية للأندية بعد التغلب على الوحدة الإماراتي.

ونجح الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز بنتيجة 123-100 ضمن منافسات ربع النهائي.

وتستضيف الإسكندرية منافسات البطولة العربية للأندية حتى يوم 12 أكتوبر الجاري.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - سبورتنج يتأهل لنصف نهائي البطولة العربية بعد الفوز على سموحة كرة سلة - ضد نائبه.. أبو فريخة يعلن قائمته لانتخابات الاتحاد المصري كرة سلة - بمشاركة ثلاثي مصري.. جدول مواعيد ربع نهائي البطولة العربية للأندية كرة سلة - الاتحاد العربي لـ في الجول: انسحاب 4 أندية.. وإعفاء 2 من العقوبة

ويواجه الاتحاد السكندري فريق سبورتنج ضمن منافسات نصف النهائي.

وتقام منافسات نصف النهائي يوم الخميس على صالة برج العرب.

وكان فريق بيروت اللبناني قد حقق لقب النسخة الأخيرة التي أقيمت في الدوحة بمشاركة الاتحاد والأهلي من مصر، بالفوز على سلا المغربي في النهائي.

وحقق الاتحاد السكندري لقب البطولة سبع مرات سابقة آخرها عام 2019 بالمغرب.

وانسحبت أربعة فرق من البطولة العربية للأندية قبل أيام قليلة من انطلاقها ليتقلص عدد الفرق من 16 إلى 12 فريقا.

واعتذرت فرق بيروت والانطواني من لبنان، وترجي دراية الجزائري، وجمعية سلا المغربي.

وجاء اعتذار بيروت والأنطواني بسبب الأحداث الجارية في لبنان من عدوان قوات الاحتلال.

كرة سلة الاتحاد
نرشح لكم
كرة سلة - سبورتنج يتأهل لنصف نهائي البطولة العربية بعد الفوز على سموحة كرة سلة - ضد نائبه.. أبو فريخة يعلن قائمته لانتخابات الاتحاد المصري كرة سلة - بمشاركة ثلاثي مصري.. جدول مواعيد ربع نهائي البطولة العربية للأندية سلة – بعد اعتذار 4 فرق.. إجراء قرعة البطولة العربية بمشاركة الاتحاد السكندري كرة سلة - الاتحاد العربي لـ في الجول: انسحاب 4 أندية.. وإعفاء 2 من العقوبة كرة سلة - الأهلي يضم رامي إبراهيم كرة سلة - الأهلي يعلن تعاقده مع هناء عبد الله كرة سلة - الأهلي يضم الأمريكي جون روبيرسون
أخر الأخبار
كرة سلة - الاتحاد يهزم الوحدة الإماراتي ويصعد لنصف نهائي البطولة العربية 7 ساعة | كرة سلة
وفاة لاعب باناثينايكوس وشيفيلد في حمام سباحة بمنزله 8 ساعة | الكرة الأوروبية
الدماطي: الأهلي مطالب بمعسكر مغلق.. ومبروك على الزمالك لقب أكبر قلعة رياضية 8 ساعة | الكرة المصرية
هشام نصر: الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر أمر مُسلم به.. وموقف إيجاريا 8 ساعة | الدوري المصري
بعثة موريتانيا تصل القاهرة استعدادا لمواجهة منتخب مصر 8 ساعة | منتخب مصر
الزمالك: لا نعلم سبب الغضب من جملة أكبر قلعة رياضية.. ولسنا طرفا في أزمة قندوسي 8 ساعة | الدوري المصري
نبيل عماد: سأكون جاهزًا في مباراة موريتانيا الثانية.. ورسالة للجماهير 9 ساعة | منتخب مصر
بحضور وزير الرياضة.. منتخب مصر يواصل تحضيراته لـ موريتانيا 9 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجندة أبطال إفريقيا - مواعيد وترتيب مباريات الأهلي وبيراميدز في المجموعات 2 خبر في الجول - لاعب ليفربول السابق يخضع للاختبار في الزمالك 3 قرعة الكونفدرالية - الزمالك والمصري وعملاق نيجيريا في مجموعة واحدة 4 الأهلي يعلن عرض قندوسي للبيع وإعادة هيكلة إدارة التعاقدات