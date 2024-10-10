كرة سلة - الاتحاد يهزم الوحدة الإماراتي ويصعد لنصف نهائي البطولة العربية

حسم فريق الاتحاد السكندري مقعده إلى نصف نهائي البطولة العربية للأندية بعد التغلب على الوحدة الإماراتي.

ونجح الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز بنتيجة 123-100 ضمن منافسات ربع النهائي.

وتستضيف الإسكندرية منافسات البطولة العربية للأندية حتى يوم 12 أكتوبر الجاري.

ويواجه الاتحاد السكندري فريق سبورتنج ضمن منافسات نصف النهائي.

وتقام منافسات نصف النهائي يوم الخميس على صالة برج العرب.

وكان فريق بيروت اللبناني قد حقق لقب النسخة الأخيرة التي أقيمت في الدوحة بمشاركة الاتحاد والأهلي من مصر، بالفوز على سلا المغربي في النهائي.

وحقق الاتحاد السكندري لقب البطولة سبع مرات سابقة آخرها عام 2019 بالمغرب.

وانسحبت أربعة فرق من البطولة العربية للأندية قبل أيام قليلة من انطلاقها ليتقلص عدد الفرق من 16 إلى 12 فريقا.

واعتذرت فرق بيروت والانطواني من لبنان، وترجي دراية الجزائري، وجمعية سلا المغربي.

وجاء اعتذار بيروت والأنطواني بسبب الأحداث الجارية في لبنان من عدوان قوات الاحتلال.