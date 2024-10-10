وفاة لاعب باناثينايكوس وشيفيلد في حمام سباحة بمنزله

كشفت صحيفة جازيتا اليونانية، عن صدمة ومأساة نادي باناثينايكوس وكرة القدم اليونانية، بعد العثور على جثة اللاعب جورج بالدوك في حمام سباحة بمنزله يوم الأربعاء.

وانتقل اليوناني بالدوك صاحب الـ31 عاما، في صيف 2024 إلى باناثينايكوس، قادما من شيفيلد يونايتد الذي هبط من الدوري الإنجليزي إلى دوري تشامبيون شيب.

وذكرت الصحيفة اليونانية التفاصيل: "بالدوك لم يرد على اتصالات زوجته المتتالية لعدم ساعات، لتبدأ في البحث عنه.

وقامت زوجة اللاعب بإبلاغ صاحب الفيلا التي يعيش فيها اللاعب، الذي كان أول من رأى جثة بالدوك وأبلغ الشرطة.

وبحسب الصحيفة اليونانية، انتقل الطبيب الشرعي إلى مكان الحادث للوقوف على أسباب الحادث، فيما تقوم الشرطة بفحص الكاميرات وأخذ أقوال الجيران.

ولعب بالدوك لأندية الدرجة الثانية في إنجلترا مثل نورثامبتون، وأوكسفورد، وميلتون كينز دونز بالدوريات الأدنى في إنجلترا.

كما لعب بقميص شيفيلد يونايتد 7 مواسم من 2017 حتى 2024، وخاض مع الفريق 3 مواسم في الدوري الإنجليزي.

ولعب بالدوك 12 مباراة بقميص المنتخب اليوناني.

ومن المقرر أن تلعب اليونان ضد إنجلترا في ويمبلي مساء الخميس، في دوري الأمم الأوروبية.

ولدى بالدوك شقيق أكبر يدعى سام، وهو أيضًا لاعب كرة قدم محترف سابق.