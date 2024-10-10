الدماطي: الأهلي مطالب بمعسكر مغلق.. ومبروك على الزمالك لقب أكبر قلعة رياضية

الخميس، 10 أكتوبر 2024 - 00:15

كتب : FilGoal

الأهلي بطل إفريقيا للكرة الطائرة - محمد الدماطي

يرى محمد الدماطي عضو مجلس إدارة الأهلي أن ناديه في حاجة للتركيز التام والدخول في ما يشبه معسكر مغلق خلال الفترة المقلبة.

ويستعد الأهلي لخوض بطولتي السوبر المصري، وكأس إنتركونتيننتال.

وقال محمد الدماطي عض مجلس إدارة الأهلي عبر قناة ناديه: "نحن الأهلي ولذلك نلعب دائما على تحقيق البطولات وليس على إطلاق الألقاب".

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وأضاف"الأهلي سيلعب بطولتين مهمتين خلال 20 يوما، مطلوب من الجميع الدخول في معسكر مغلق لمدة خلال هذه المدة".

وشدد "علينا التركيز التام خلال الفترة المقبلة، أتمنى عمل هاشتاج الأهلي فوق الجميع لمدة 20 يوما مثل هاشتاج الزمالك أكبر قلعة رياضية".

وأجاب"الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر؟ مبروك عليهم ونروح نبارك ونعمل حفلة ونجيب ورد. احنا عايزين البطولات".

وكشف "التزامتنا المالية تصل إلى 16 مليون و800 ألف دولار سنويا، المداخيل ما بين 6 إلى 8 ملايين دولار، ورغم ذلك الأهلي ملتزم بالتسديد في مواعيدها ولا يوجد ليدنا أزمات في القيد أو مستحقات متاخرة وكل ذلك يتطلب مجهودات جبارة من إدارة النادي".

وتستضيف مدينة أبوظبي الإماراتية منافسات السوبر المصري خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويشارك الأهلي في منافسات السوبر المصري بصفته بطل الدوري وبجانب كل من الزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويواجه الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري.

وتصل الفرق الأربعة إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر، بينما تقام التدريبات الفرعية في اليوم التالي.

في المقابل يلتقي العين مع الأهلي يوم 29 أكتوبر المقبل في منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وأعلنت قنوات إم بي سي مصر وأون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية إذاعة المباراة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استحداث بطولة جديدة باسم "كأس إنتركونتينينتال".

وبذلك الشكل ستحل البطولة بدلا من كأس العالم للأندية بشكلها المتعارف عليه، بشكل سنوي.

وستضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.

نظام بطولة إنتركونتينينتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: يلعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وستقام المباراة على ملعب بطل آسيا.

الفائز من اللقاء الأول يواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة.

وتم تحديد إقامة المباراة في الدوحة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في الدوحة يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر 2024 على استاد لوسيل بالدوحة

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