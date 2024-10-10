هشام نصر: الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر أمر مُسلم به.. وموقف إيجاريا

الخميس، 10 أكتوبر 2024 - 00:12

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

يرى هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك أن ناديه أكبر قلعة رياضية في مصر أمر مُسلم به.

وكشف هشام نصر مستجدات اختبار أوفي إيجاريا لاعب ليفربول السابق.

وقال هشام نصر نائب رئيس الزمالك عبر قناة صدى البلد: "الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر شيء حقيقي ومسلم به، لا أعلم سبب الجدل في الوقت الحالي بالرغم أن الأمر مسلم به".

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وشدد هشام نصر "بالأرقام والتاريخ نحن أكبر قلعة رياضية في مصر على مستوى جميع الألعاب".

وواصل "عصام الشوالي صرّح من قبل بكوماندوز كرة اليد هو فريق الزمالك وهو أمر مثبت تاريخيا، ولكن من الآن يحاول نسب ذلك اللقب لنفسه؟".

وبسؤاله عن إثارة الجدل بشأن تصريحات حسين لبيب الأخيرة أوضح نصر "من حق حسين لبيب التمسك بما هو وجماهير الزمالك مقتنعين به تماما".

وكشف "بالفعل سيتم تثبيت جملة (الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر) بالقناة والخطابات الرسمية، ونحن نبني لمستقبل كبير يخص الزمالك".

وبسؤاله عن أوفي إيجاريا قال: "قررنا إجراء كشف طبي للاعب للتأكد من عدم وجود أي إصابة مزمنة، وفترة اختباره الفني ستكون طويلة نوعا ما تتراوح بين 10 أيام وإذا أثبت جدارته فمرحبا به".

أما عن اللاعب الأجنبي المقرر رحيله حال تم قيد إيجاريا قال هشام نصر: "سامسون لا يزال لاعبا ضمن صفوف الزمالك وسنرى ما سيحدث خلال الفترة المقبلة".

وكشف "قريبا سيتم التعاقد مع محترف أجنبي لفريق كرة السلة".

واختتم هشام نصر تصريحاته "الزمالك منافس على أي بطولة يشارك فيها، نحن بصدد إعداد جيل جديد لفريق كرة اليد بسبب احتراف عدد من أبنائه في الخارج وآخرهم يحيى الدرع".

وتقدم نادي الزمالك بخطاب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ليطالب بتأجيل مواجهة بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري لمدة ساعة.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم 20 أكتوبر الجاري بمدينة أبوظبي الإماراتي الساعة 4:05 عصرا.

وتستضيف مدينة أبوظبي الإماراتية كأس السوبر المصري خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويلعب الزمالك أمام كل من بتروجت وإيسترن كومباني وزد على الترتيب استعدادا لمنافسات السوبر.

ويضم السوبر المصري كل من الزمالك والأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويواجه الزمالك فريق بيراميدز يوم الأحد 20 أكتوبر الساعة 4:05 عصرا في نصف نهائي السوبر المصري.

الزمالك هشام نصر
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