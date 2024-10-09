بعثة موريتانيا تصل القاهرة استعدادا لمواجهة منتخب مصر

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 - 23:57

كتب : FilGoal

القمري أمير عبدو مدرب موريتانيا

وصلت بعثة منتخب موريتانيا إلى القاهرة، مساء الأربعاء، على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة المنتخب المصري.

ويحل المنتخب الموريتاني ضيفا على منتخب مصر في تمام السابعة مساء الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2025 في المغرب.

ويعود المنتخب الموريتاني لاستضافة نظيره المصري في مباراة الجولة الرابعة للتصفيات على الملعب الأولمبي في نواكشوط.

أخبار متعلقة:
نبيل عماد: سأكون جاهزًا في مباراة موريتانيا الثانية.. ورسالة للجماهير بحضور وزير الرياضة.. منتخب مصر يواصل تحضيراته لـ موريتانيا اختر التشكيل الأمثل لـ منتخب مصر أمام موريتانيا

وكان منتخب مصر قد فاز في أول مباراتين على كاب فيردي وبوتسوانا ليتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، يليه منتخبا كاب فيردي وموريتانيا بـ3 نقاط لكل منتخب، وأخيرًا بوتسوانا في ذيل المجموعة بدون رصيد.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير طاقم حكام مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا.

وكان من المقرر أن المباراة طاقم تحكيم جنوب إفريقي بقيادة توم أبو نجيل قبل أن يتم تعيين حكم تشادي بدلا منه بقيادة الحاجي ألاو.

وضمت قائمة منتخب مصر خمسة لاعبين من فريق الأهلي ومثلهم من الزمالك.

واستمر غياب عمر جابر ظهير أيمن الزمالك ومحمد شريف مهاجم الخليج وسام مرسي لاعب وسط إبسويتش تاون الإنجليزي.

وغاب الثلاثي أحمد حجازي ومحمد النني وإمام عاشور.

موريتانيا مصر تصفيات أمم إفريقيا
نرشح لكم
نبيل عماد: سأكون جاهزًا في مباراة موريتانيا الثانية.. ورسالة للجماهير بحضور وزير الرياضة.. منتخب مصر يواصل تحضيراته لـ موريتانيا في الجول يكشف – خارطة طريق فئات منتخبات مصر.. 3 أجيال بلا منافسات رسمية حتى الآن اختر التشكيل الأمثل لـ منتخب مصر أمام موريتانيا منتخب مصر تحت 18 عاما يخسر من روسيا وديا اتحاد الكرة: لن نتسبب في أذى للمنتخب.. لدينا ودائع بالملايين ولا نكلف الدولة شيئا مران منتخب مصر - مشاركة صلاح ومرموش.. والظهور الأول لمحمود صابر أون تايم سبورتس تنقل مباراتي مصر للناشئين أمام روسيا
أخر الأخبار
كرة سلة - الاتحاد يهزم الوحدة الإماراتي ويصعد لنصف نهائي البطولة العربية 3 ساعة | كرة سلة
وفاة لاعب باناثينايكوس وشيفيلد في حمام سباحة بمنزله 4 ساعة | الكرة الأوروبية
الدماطي: الأهلي مطالب بمعسكر مغلق.. ومبروك على الزمالك لقب أكبر قلعة رياضية 4 ساعة | الكرة المصرية
هشام نصر: الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر أمر مُسلم به.. وموقف إيجاريا 4 ساعة | الدوري المصري
بعثة موريتانيا تصل القاهرة استعدادا لمواجهة منتخب مصر 4 ساعة | منتخب مصر
الزمالك: لا نعلم سبب الغضب من جملة أكبر قلعة رياضية.. ولسنا طرفا في أزمة قندوسي 4 ساعة | الدوري المصري
نبيل عماد: سأكون جاهزًا في مباراة موريتانيا الثانية.. ورسالة للجماهير 5 ساعة | منتخب مصر
بحضور وزير الرياضة.. منتخب مصر يواصل تحضيراته لـ موريتانيا 5 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجندة أبطال إفريقيا - مواعيد وترتيب مباريات الأهلي وبيراميدز في المجموعات 2 خبر في الجول - لاعب ليفربول السابق يخضع للاختبار في الزمالك 3 قرعة الكونفدرالية - الزمالك والمصري وعملاق نيجيريا في مجموعة واحدة 4 الأهلي يعلن عرض قندوسي للبيع وإعادة هيكلة إدارة التعاقدات