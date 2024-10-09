الزمالك: لا نعلم سبب الغضب من جملة أكبر قلعة رياضية.. ولسنا طرفا في أزمة قندوسي

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 - 23:36

كتب : FilGoal

أحمد سالم

أبدى أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك اندهاشه من غضب البعض من مقولة الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.

وكشف سالم مستجدات التفاوض مع أوفي إيجاريا لاعب ليفربول السابق والذي يخضع للاختبار في الزمالك.

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عبر قناة أون تايم سبورتس: "لا أعلم سبب غضب البعض من جملة أكبر قلعة رياضية في مصر".

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وتابع "ننتظر الرد على طلبنا بتأخير موعد مواجهة بيراميدز لمدة ساعة في السوبر المصري".

وشدد سالم "لسنا طرفا في قضية قندوسي مع الأهلي وأتمنى عدم الزج باسمنا ولم يحدث وأن تفاوض الزمالك مع اللاعب".

وكشف أحمد سالم "أوفي إيجاريا جاء إلى مصر من أجل التجربة الفنية، اللاعب اجتاز جزء كبير من الكشف الطبي ويتبقى جزء غدا".

وتابع "المدير الفني رأيه الأساسي والأول بشأن التعاقدات لكن هناك أمور تخص مجلس الإدارة بخصوص سنه والتعاقد وأمور أخرى".

وواصل "بشكل كبير الزمالك سيغادر القاهرة يوم 17 أكتوبر الجاري على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض مواجهة السوبر".

واختتم أحمد سالم تصريحاته "نستمع للأمور الخاصة بسرجيو راموس مثلنا مثل الجماهير وأغلبها تكون أمور دعائية، وليست لدي تفاصيل حقيقية عن الأمر".

وتقدم نادي الزمالك بخطاب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ليطالب بتأجيل مواجهة بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري لمدة ساعة.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم 20 أكتوبر الجاري بمدينة أبوظبي الإماراتي الساعة 4:05 عصرا.

وتستضيف مدينة أبوظبي الإماراتية كأس السوبر المصري خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويلعب الزمالك أمام كل من بتروجت وإيسترن كومباني وزد على الترتيب استعدادا لمنافسات السوبر.

ويضم السوبر المصري كل من الزمالك والأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويواجه الزمالك فريق بيراميدز يوم الأحد 20 أكتوبر الساعة 4:05 عصرا في نصف نهائي السوبر المصري.

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