نبيل عماد: سأكون جاهزًا في مباراة موريتانيا الثانية.. ورسالة للجماهير

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 - 23:20

كتب : FilGoal

الزمالك - نبيل عماد

أعلن نبيل عماد لاعب وسط المنتخب المصري، أنه سيكون جاهزًا للمشاركة في المباراة الثانية أمام موريتانيا ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ويلعب منتخب مصر أمام موريتانيا يومي 11 و15 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وقال نبيل عماد في تصريحات لـ أون تايم سبورتس، على هامش مران المنتخب: "أي لاعب يتمنى التواجد مع منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، وسأكون جاهزا في المباراة الثانية أمام موريتانيا".

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وعن مواجهة موريتانيا، أوضح: "أي فريق سيواجهنا سنحترمه، وأتمنى أن يكون يومنا في المباراة ونحقق الفوز".

كما وجه رسالة للجماهير: "أتمنى مساندة الجماهير والخروج بنتيجة إيجابية في مباراتي موريتانيا".

وأدى نبيل عماد دونجا تدريباته تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا.

وقرر حسام حسن استدعاء محمود صابر لقائمة الفراعنة بعد إصابة نبيل عماد، بإجهاد في العضلة الخلفية وتأكد غيابه عن المباراة الأولى لمصر.

وينضم صابر لمنتخب مصر الأول للمرة الأولى خلال مسيرته على الرغم من كونه لاعبا أساسيا في المنتخب الأولمبي السابق تحت قيادة روجيرو ميكالي.

وكان منتخب مصر قد فاز في أول مباراتين على كاب فيردي وبوتسوانا ليتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير طاقم حكام مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا.

وكان من المقرر أن المباراة طاقم تحكيم جنوب إفريقي بقيادة توم أبو نجيل قبل أن يتم تعيين حكم تشادي بدلا منه بقيادة الحاجي ألاو.

وضمت قائمة منتخب مصر خمسة لاعبين من فريق الأهلي ومثلهم من الزمالك.

واستمر غياب عمر جابر ظهير أيمن الزمالك ومحمد شريف مهاجم الخليج وسام مرسي لاعب وسط إبسويتش تاون الإنجليزي.

وغاب الثلاثي أحمد حجازي ومحمد النني وإمام عاشور.

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