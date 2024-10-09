بحضور وزير الرياضة.. منتخب مصر يواصل تحضيراته لـ موريتانيا

واصل منتخب مصر بقيادة حسام حسن تدريبات الفريق استعدادا لمباراتي موريتانيا.

ويلعب منتخب مصر أمام موريتانيا يومي 11 و15 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وتواجد وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي في تدريب منتخب مصر وكان في استقباله جمال علام رئيس اتحاد الكرة.

واجتمع صبحي باللاعبين في أرضية الملعب لتحفيزهم والتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة للمنتخب.

وعبر وزير الرياضة عن سعادته بعودة الروح مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن والفوز بمباراتي كاب فيردي و بتسوانا.

وشارك في مران المنتخب 25 لاعبا وهم:

محمد الشناوي والمهدي سليمان و محمد عواد و مصطفي شوبير و رامي ربيعة و محمد عبد المنعم و أحمد رمضان بيكهام و خالد صبحي و محمد حمدي شرف و محمد شحاته و أحمد نبيل كوكا و أحمد عيد و حمدي فتحي و مروان عطية و محمود صابر و ناصر ماهر و أحمد سيد زيزو و محمود حسن تريزيجيه و محمد صلاح وعمر مرموش و مصطفي فتحي و إبراهيم عادل ومصطفي محمد وأسامة فيصل.

بينما أدى نبيل عماد دونجا تدريباته تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن قد اختار 24 لاعبا لخوض مباراتي موريتانيا.

وقرر حسام حسن استدعاء محمود صابر لقائمة الفراعنة بعد إصابة نبيل عماد.

وجاء استدعاء صابر بسبب إصابة نبيل عماد بإجهاد في العضلة الخلفية وتأكد غيابه عن المباراة الأولى لمصر.

بينما سيتم تجهيز عماد لمحاولة اللحاق بالمباراة الثانية.

وينضم صابر لمنتخب مصر الأول للمرة الأولى خلال مسيرته على الرغم من كونه لاعبا أساسيا في المنتخب الأولمبي السابق تحت قيادة روجيرو ميكالي.

وكان منتخب مصر قد فاز في أول مباراتين على كاب فيردي وبوتسوانا ليتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير طاقم حكام مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا.

وكان من المقرر أن المباراة طاقم تحكيم جنوب إفريقي بقيادة توم أبو نجيل قبل أن يتم تعيين حكم تشادي بدلا منه بقيادة الحاجي ألاو.

وضمت قائمة منتخب مصر خمسة لاعبين من فريق الأهلي ومثلهم من الزمالك.

واستمر غياب عمر جابر ظهير أيمن الزمالك ومحمد شريف مهاجم الخليج وسام مرسي لاعب وسط إبسويتش تاون الإنجليزي.

وغاب الثلاثي أحمد حجازي ومحمد النني وإمام عاشور.