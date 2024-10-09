طبيب الأهلي يكشف فائدة الركبة الصناعية لعلاج هاني.. وموعد عودة معلول

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 - 22:29

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي

تحدث أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي عن مستجدات إصابات اللاعبين الحالية.

محمد هاني

النادي : الأهلي

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

ويواصل الأهلي استعداداته لخوض منافسات السوبر المصري خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري بمدينة أبوظبي.

وقال أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي عبر قناة النادي: "ياسر إبراهيم تعافى من نزلة البرد التي تعرض لها وشارك اليوم في المران بعد الحصول على العلاج اللازم".

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وتابع "إصابة محمد هاني الأولى خلال مواجهة الزمالك كانت كدمة قوية في الركبة، لكن سقوطه للمرة الثانية جعله يشعر بجزع في الرباط الصليبي لذلك فضلنا خروجه".

وأضاف "محمد هاني حاليا في الأسبوع الثاني من مرحلة التأهيل، وإصابته الحمد لله بسيطة ولم يحدث قطع في الرباط الصليبي كما أعتقد البعض".

وكشف جاب الله "الفائدة من الركبة الصناعية التي ارتداها محمد هاني هي التحكم في حركة الركبة بشكل معين".

وتابع "سيخضع محمد هاني إلى آشعة جديدة بعد شهر وبناء عليها سيتحدد موعد عودته للتدريبات".

وبسؤاله عن علي معلول أوضح "المدة المتوقعة لغياب علي معلول هي ستة أشهر منذ تاريخ الإصابة، وحاليا مر خمسة أشهر وبعد أيام سنبدأ المرحلة الأخيرة".

وواصل "إذا كانت الأمور مستقرة وسارت على ما يرام سيكون معلول جاهزا مع نهاية شهر نوفمبر، معلول منذ إصابته لم يحصل على إجازة سوى الأسبوع الماضي فقط، وذلك يساهم في عملية تعافي اللاعب".

واختتم جاب الله تصريحاته بالحديث عن إصابة كريم فؤاد قائلا: "المدة المتوقعة لغياب اللاعب المصاب بقطع في الرباط الصليبي من 7 إلى 9 أشهر، وحاليا كريم فؤاد في الأسبوع الخامس".

ويشارك الأهلي في منافسات السوبر المصري بصفته بطل الدوري وبجانب كل من الزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويواجه الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري.

وتصل الفرق الأربعة إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر، بينما تقام التدريبات الفرعية في اليوم التالي.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما يوم 24 أكتوبر الجاري تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، على استاد محمد بن زايد.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

أما الزمالك فكانت آخر تتويجاته بلقب السوبر المصري في 2020.

الأهلي علي معلول محمد هاني
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