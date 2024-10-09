في الجول يكشف – خارطة طريق فئات منتخبات مصر.. 3 أجيال بلا منافسات رسمية حتى الآن

خسر منتخبا مصر للشباب مواليد 2007، و2008 أمام نظيرهما الروسي في الدورة الودية المقامة في الإسكندرية.

وكان اتحاد الكرة قرر تولي روجيرو ميكالي مسؤولية منتخب الشباب 2005 تحت 20 سنة، وإعفاء وائل رياض من مسؤوليته على أن يتولى شيتوس تدريب وإعداد جيل جديد لمنتخب مصر للشباب 2010.

ولكن بعد ما سبق، ما هي ارتباطات كل منتخب، والأجندة التي تنتظر الأجيال القادمة للكرة المصرية؟ بعيدا عن المنتخب الأول الذي يقوده حسام حسن ويخوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية، وكذلك التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وهل يملك اتحاد الكرة الحق في تعيين مدرب لمنتخب سيخوض بطولات لاحقا في عهد مجلس جديد؟، حيث من المقرر أن تقام الانتخابات لاختيار اتحاد كرة جديد في ديسمبر المقبل.

تضم المراحل السنية المختلفة 5 منتخبات:

- منتخب الشباب تحت 20 سنة (مواليد 2005) ويتولى قيادته البرازيلي روجيرو ميكالي

- منتخب "ما قبل الشباب" مواليد 2007 ويتولى قيادته أسامة نبيه

- منتخب الناشئين تحت 17 سنة (مواليد 2008) ويتولى قيادته أحمد الكأس

- منتخب "ما قبل مرحلة الناشئين" مواليد 2009 ويتولى قيادته حسين عبد اللطيف

- منتخب "ما قبل مرحلة الناشئين" مواليد 2010 وتولى قيادته حديثا وائل رياض شيتوس

ولا ترتبط جميع المنتخبات السابقة بمسابقات رسمية باستثناء منتخبي الشباب تحت 20 سنة مع ميكالي، والناشئين تحت 17 سنة مع أحمد الكأس.

وأعد اتحاد الكرة المنتخبات الأخرى، للمساهمة مع المنتخبات الأخرى، وكذلك إعداد جيلين لما قبل مرحلة الناشئين، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم إقامة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة بشكل سنوي بدلا من كل سنتين، بدءًا من عام 2025 حتى 2029 في قطر.

* منتخب الشباب 2005 تحت 20 سنة – ميكالي

تلك المرحلة العمرية تضم اللاعبين المولودون في 1 يناير 2005 أو ما بعده.

يضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كل من: روجيريو ميكالي المدير الفني، وريكاردو المدرب العام، وعلاء عبده مساعد المدرب، وموسيس مدرب الحراس، وليونياردو مخطط الأحمال، وجواو بيدرو محلل الأداء، وخالد سرحان مدرب الحراس.

وانتظم اللاعبون فى معسكر مغلق بمدينة أكتوبر استعدادا للمشاركة فى تصفيات أمم إفريقيا للشباب (مجموعة شمال إفريقيا).

وقسم الاتحاد الإفريقي "كاف" التصفيات إلى 6 مناطق (شمال إفريقيا وتضم 5 منتخبات - المنطقة الغربية A وتضم 8 منتخبات - المنطقة الغربية B وتضم 7 منتخبات - منطقة الوسط وتضم 7 منتخبات - منطقة شرق أوسط القارة وتضم 9 منتخبات - منطقة جنوب القارة وتضم 12 منتخبا)

وتستضيف مصر التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للشباب خلال الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر المقبل باستاد السويس بمشاركة منتخبات المغرب وتونس والجزائر وليبيا إلى جانب مصر الدولة المستضيفة.

وتبدأ مصر مبارياتها في التصفيات بمواجهة المغرب يوم 14 نوفمبر 2024.

وتقود التصفيات إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية للشباب والتى يتنافس على استضافتها مصر وكوت ديفوار، حيث لم يتحدد مكانها وموعدها بعد.

وستكون بطولة كأس الأمم الأفريقية بمثابة تصفيات لكأس العالم تحت 20 سنة، والتي ستقام في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر 2025 في تشيلي.

* منتخب مواليد 2007 - أسامة نبيه

شكّل اتحاد الكرة منتخب مواليد 2007 ليكون نواة منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة عام 2026، لخوض تصفيات أمم إفريقيا في ذلك الوقت.

ولم تتحدد أي مواعيد للتصفيات الإفريقية أو بطولات كأس العالم أو كأس الأمم بعد.

ويضم الجهاز الفني أسامة نبيه مديرا فنيا، وشريف عبد الفضيل مدربا عاما ومحمد عمر النور مدربا وإبراهيم عبد الجواد مدربا لحراس المرمى.

* منتخب الناشئين 2008 تحت 17 سنة – أحمد الكأس

منتخب الناشئين تحت 17 سنة يقوده أحمد الكأس، ويعاونه محمد إبراهيم، ورامي عادي، ومدرب حراس أحمد فوزي.

تنطلق التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم تحت 17 سنة خلال الفترة من 9 و24 نوفمبر في الدار البيضاء بالمغرب.

وستقام بطولة أمم إفريقيا تحت 17 عاما عام 2025، ولم يتحدد منظمها بعد، وستكون مؤهلة لكأس العالم للشباب في قطر 2025 والذي لم يتحدد موعده أيضا بعد.

وسيخوض المنتخب مبارياته وفقا للجدول التالي:

المغرب ومصر 11 نوفمبر

مصر والجزائر 14 نوفمبر

تونس ومصر 20 نوفمبر

مصر وليبيا 23 نوفمبر

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن استضافة قطر للنسخ الخمسة المقبلة من كأس العالم للشباب تحت 17 سنة خلال الفترة من 2025 حتى 2029، لتقام سنويا بدلا من كل سنتين، وزيادة عدد المنتخبات إلى 48 فريقا.

وكان منتخب مواليد 2008 بقيادة أحمد الكأس استعد بالمشاركة في بطولة شمال إفريقيا الودية، والتي شارك فيها 5 منتخبات، الجزائر مستضيفة البطولة، ومصر، والمغرب، وتونس، وليبيا.

وتوج منتخب مصر بالبطولة الودية بعدما جمع 8 نقاط من فوزين أمام ليبيا 2-1 والمغرب 3-1، وتعادلين أمام الجزائر 1-1 وتونس 1-1.

* منتخبا مواليد 2009 و2010 – حسين عبد اللطيف ووائل رياض

شكّل اتحاد الكرة المنتخبين مبكرًا ليكونا نواة منتخب الناشئين في بطولة إفريقيا وكأس العالم تحت 17 سنة عامي 2026، و2027.

منتخب 2009 يقوده حسين عبداللطيف مديرا فنيا، وعبدالستار صبري مدربا عاما وكريم أيمن مدربا مساعدا وأمير عبدالحميد مدربا لحراسة المرمى، وسيخوض تصفيات أمم إفريقيا عام 2026 والتي لم يتحدد مواعيدها بعد.

أما منتخب 2010 فيقوده وائل رياض على أن يشكل الجهاز الفني المعاون في وقت لاحق.