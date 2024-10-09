تصفيات كأس العالم - الإمارات تنهي أزمة إيران وقطر

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة مباراة إيران وقطر في دولة الإمارات.

ويلعب منتخب قطر ضد إيران يوم الثلاثاء ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وبحسب شبكة بي إن سبورتس القطرية، فإن الإمارات ستستضيف مباراة إيران ضد قطر في تصفيات كأس العالم.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد رفض طلب إيران بتغيير مباراتي ذهاب وإياب التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، أمام المنتخب القطري.

وطالب الاتحاد الآسيوي، إيران بتحديد دولة أخرى لاستضافة المباراة المقررة في الخامس عشر من الشهر الجاري.

يذكر أن منتخب إيران يحتل الوصافة رفقة أوزبكستان برصيد 6 نقاط من مباراتين.

بينما يحتل المنتخب القطري المركز الخامس في المجموعة بنقطة واحدة.

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