مران الأهلي - ياسر إبراهيم يبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية

بدأ ياسر إبراهيم المشاركة في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي بداية من مران اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ياسر إبراهيم النادي : الأهلي الأهلي

وجاءت مشاركة ياسر إبراهيم بعد تعافيه من نزلة البرد التي لحقت به خلال الأيام الماضية.

وخاض الفريق مرانه على ملعب التتش بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس الثلاثاء ضمن البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع الطاقم المعاون على هامش المران استعدادا لخوض منافسات السوبر المصري.

ويخوض الأهلي مباراة ودية أمام حرس الحدود يوم الجمعة ضمن الاستعدادات للمسابقة.

وتستضيف مدينة أبوظبي الإماراتية منافسات السوبر المصري خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويشارك الأهلي في منافسات السوبر المصري بصفته بطل الدوري وبجانب كل من الزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويواجه الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري.

وتصل الفرق الأربعة إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر، بينما تقام التدريبات الفرعية في اليوم التالي.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما يوم 24 أكتوبر الجاري تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، على استاد محمد بن زايد.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

أما الزمالك فكانت آخر تتويجاته بلقب السوبر المصري في 2020.