اختر التشكيل الأمثل لـ منتخب مصر أمام موريتانيا
الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 - 21:40
كتب : FilGoal
يلتقي منتخب مصر مع موريتانيا يومي 11 و15 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2025.
ويغيب عن منتخب مصر كل من إمام عاشور ومحمد النني وأحمد حجازي بعد استبعادهم من قائمة المباراتين، فيما تجري محاولات لتجهيز نبيل عماد للمباراة الثانية بعد إصابته.
بينما يدعم محمود صابر قائمة منتخب مصر بعد استدعائه للمعسكر عقب إصابة نبيل عماد.
ويضم منتخب مصر مجموعة من اللاعبين المحترفين على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش هداف آينتراخت فرانكفورت.
شاركنا باختيار التشكيل الأمثل لمنتخب مصر أمام موريتانيا.
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