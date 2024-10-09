اختر التشكيل الأمثل لـ منتخب مصر أمام موريتانيا

يلتقي منتخب مصر مع موريتانيا يومي 11 و15 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2025.

ويغيب عن منتخب مصر كل من إمام عاشور ومحمد النني وأحمد حجازي بعد استبعادهم من قائمة المباراتين، فيما تجري محاولات لتجهيز نبيل عماد للمباراة الثانية بعد إصابته.

بينما يدعم محمود صابر قائمة منتخب مصر بعد استدعائه للمعسكر عقب إصابة نبيل عماد.

ويضم منتخب مصر مجموعة من اللاعبين المحترفين على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش هداف آينتراخت فرانكفورت.

شاركنا باختيار التشكيل الأمثل لمنتخب مصر أمام موريتانيا.