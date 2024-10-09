خبر في الجول - يوسف حسن يوقع لـ إنبي بعد فسخ تعاقده مع الزمالك

وقع يوسف حسن لاعب الزمالك السابق، مع نادي إنبي لمدة 5 سنوات في صفقة انتقال حر.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي في مقر النادي، قبل الانضمام لمعسكر الفريق الذي انطلق بمدينة الإسكندرية.

وأعلن يوسف حسن فسخ عقده مع الزمالك خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب اللاعب البالغ من العمر 21 عاما "جمهور الزمالك العظيم، حلم من أحلامي تحقق في دخولي نادي الزمالك، ولكن التوفيق لم حليفي".

‎وأضاف "تم فسخ تعاقدي مع نادي الزمالك اليوم و لا أعلم أين سيكتبلي القدر هذا العام حتى الآن في مستقبلي".. طالع رسالة يوسف حسن بالضغط هنا

وتعاقد الزمالك من يوسف حسن في صيف عام 2022 قادما من وادي دجلة.

وسبق أن ذكر خالد الزيات وكيل اللاعبين في وقت سابق بعام 2020، أن يوسف حسن لاعب المقاولون العرب آنذاك تلقى عرض معايشة من نادي ميخلين البلجيكي.

كما تلقى دعوة أخرى لخوض فترة معايشة في نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بداية 2021.