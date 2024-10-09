كرة يد - بسبب أزمة في التأشيرة.. التايواني تشاو يقترب من الغياب عن الزمالك في إفريقيا

أعلن نادي الزمالك قائمة فريق رجال اليد استعدادا لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة تواجد التونسي يوسف معرف كمحترف لتدعيم صفوف الفريق خلال البطولة.

ويستضيف المغرب منافسات دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد بداية من الجمعة المقبل بمشاركة فريقي الزمالك والأهلي.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك كان قد أتم اتفاقه مع التايواني هسين تشانج تشاو لاعب العربي القطري.

ولم تضمن قائمة الزمالك اسم اللاعب التايواني بسبب أزمة في استخراج اللاعب لتأشيرة دخول المغرب.

ويأتي السبب بسبب عراقيل تواجه مواطني تايوان لدخول المغرب.

وعلم FilGoal.com أنه بالرغم من خروج اللاعب من قائمة الفريق إلا أن هناك محاولات للحاقه بالأدوار الحاسمة.

وخرج هسين تشانج من حسابات الجهاز الفني للزمالك مؤقتا لحين حسم مصير اللاعب النهائي.

ويعتبر الزمالك البطل التاريخي لمنافسات دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد.

وتوج الأبيض بلقب أبطال إفريقيا 12 مرة وبفارق لقب عن المجمع البترولي الجزائري.

وكان آخر لقب حققه الزمالك في بطولة دوري الأبطال عام 2019 بدولة كاب فيردي.