كرة سلة - سبورتنج يتأهل لنصف نهائي البطولة العربية بعد الفوز على سموحة

نجح فريق سبورتنج في حسم تأهله إلى نصف نهائي البطولة العربية لأندية كرة السلة.

وتغلب سبورتنج على سموحة بنتيجة 82-73 ضمن منافسات ربع النهائي.

وتستضيف الإسكندرية منافسات البطولة العربية للأندية حتى يوم 12 أكتوبر الجاري.

وينتظر سبورتنج المتأهل من مواجهة الاتحاد والوحدة الإماراتي.

وكان فريق بيروت اللبناني قد حقق لقب النسخة الأخيرة التي أقيمت في الدوحة بمشاركة الاتحاد والأهلي من مصر، بالفوز على سلا المغربي في النهائي.

وحقق الاتحاد السكندري لقب البطولة سبع مرات سابقة آخرها عام 2019 بالمغرب.

وانسحبت أربعة فرق من البطولة العربية للأندية قبل أيام قليلة من انطلاقها ليتقلص عدد الفرق من 16 إلى 12 فريقا.

واعتذرت فرق بيروت والانطواني من لبنان، وترجي دراية الجزائري، وجمعية سلا المغربي.

وجاء اعتذار بيروت والأنطواني بسبب الأحداث الجارية في لبنان من عدوان قوات الاحتلال.