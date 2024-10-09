مارسيليا يخطط للتعاقد مع بوجبا مجانا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 - 20:00

كتب : FilGoal

بول بوجبا - يوفنتوس

يخطط مارسيليا الفرنسي للتعاقد مع بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس.

ويمتد تعاقد بوجبا مع يوفنتوس حتى صيف 2026.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن مارسيليا يخطط للتعاقد مع بوجبا بشكل مجاني.

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وأوضحت التقارير أن مارسيليا ينتظر فسخ بوجبا لتعاقده مع بوجبا في يناير المقبل وضمه بشكل مجاني.

وقررت المحكمة الرياضية "كاس" أول أمس الإثنين تخفيض عقوبة إيقاف بول بوجبا نجم يوفنتوس.

وخفضت العقوبة من 4 سنوات إلى 18 شهرا.

وتعرض بوجبا لعقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات بسبب المنشطات.

وسيستطيع بوجبا التدريب مع فريقه في يناير المقبل، على أن يعود للمشاركة في المباريات باية من شهر مارس القادم.

وينتهي تعاقد بوجبا مع يوفنتوس في عام 2026 أي قبل عام على نهاية مدة إيقافه.

وانضم بوجبا مرة أخرى إلى يوفنتوس قادما من مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر.

الفرنسي بدأ مسيرته مع لوهافر وانضم لفريق شباب مانشستر يونايتد ومنه إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر.

وأبهر بوجبا الجميع مع يوفنتوس وعاد ليونايتد مجددا بقيمة 105 مليون يورو وبعد 6 سنوات عاد ليوفنتوس مجددا في صفقة انتقال حر.

وتوج بوجبا في مسيرته بـ 12 بطولة متنوعة وحصد لقبي كأس العالم ودوري الأمم الأوروبية.

بول بوجبا يوفنتوس مارسيليا
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