سوبر هاتريك صديق أوجولا.. بيراميدز يفتتح معسكر تركيا بفوز ودي 18-0

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 - 19:23

كتب : FilGoal

صديق أوجولا - بيراميدز

اكتسح بيراميدز فريق ينيل أنتاليا التركي وديا بنتيجة 18-0 في أولى مباريات الفريق الودية بمعسكر تركيا.

صديق أوجولا

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وكان فريق بيراميدز قد وصل إلى تركيا أول أمس الإثنين استعدادا لخوض معسكر مغلق ضمن الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد.

وشهدت المباراة تسجيل كل من صديق أوجولا المنضم حديثا للفريق ومروان حمدي أربعة أهداف "سوبر هاتريك" لكل منهما.

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ويستعد فريق بيراميدز لخوض منافسات السوبر المصري بصفته بطل كأس مصر.

وتستضيف مدينة أبوظبي منافسات السوبر المصري خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وسجل كل من صديق أوجولا ومروان حمدي "سوبر هاتريك" خلال المباراة الودية أمام ينيل أنتاليا.

بينما سجل كل من محمد رضا بوبو ودودو الجباس ويوسف نبيه هدفين لكل منهما.

أما كل من رمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي ويوسف أوباما وأحمد عاطف "قطة" هدفا لكل منهما.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراس المرمى: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – يوسف نادر – أحمد ميهوب.

الدفاع: محمود مرعي – أحمد سامي – علي جبر – أسامة جلال – طارق علاء – كريم حافظ.

الوسط: أحمد عاطف "قطة" – طامويل أومسا – أحمد توفيق – رمضان صبحي – محمود عبد العاطي – مهند لاشين – محمد رضا "بوبو.

الهجوم: يوسف أسامة – عبد الرحمن مجدي – صديق أوجولا – محمد فوفانا – أحمد فوزي – عماد ميهوب – مروان حمدي – يوسف إبراهيم "أوباما" – دودو الجباس.

وشهدت القائمة غياب محمد حمدي ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل لتواجدهم مع منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي، كما يغيب محمد الشيبي بسبب تواجده مع منتخب المغرب.

بينما يتواجد كل من يوسف إبراهيم "أوباما" وعبد الرحمن مجدي وصديق أوجولا صفقات النادي الجديدة.

القائمة تشهد أيضا غياب وليد الكرتي بسبب الإصابة بقطع في غضروف الركبة.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية خلال المعسكر ضد كونياسبور.

وكان بيراميدز قد توج بأول البطولات في تاريخه بعد الفوز بكأس مصر في الموسم الماضي على حساب زد.

ويلعب بيراميدز أمام الزمالك يوم الأحد 20 أكتوبر الجاري في الساعة 4:05 عصرا في نصف نهائي السوبر المصري.

أما في دوري أبطال إفريقيا فيقع بيراميدز في المجموعة التي تضم كل من الترجي التونسي وساجرادا الأنجولي ودجوليبا المالي.

ويستعرض لكم FilGoal.com مواعيد وترتيب مباريات بيراميدز في دور المجموعات:

الجولة الأولى (26-27 نوفمبر)

بيراميدز × ساجرادا

الجولة الثانية (6-7 ديسمبر)

دجوليبا × بيراميدز

الجولة الثالثة (13-14 ديسمبر)

الترجي × بيراميدز

الجولة الرابعة (3-4 يناير)

بيراميدز × الترجي

الجولة الخامسة (10-11 يناير)

ساجرادا × بيراميدز

الجولة السادسة (17-18 يناير)

بيراميدز × دجوليبا

بيراميدز صديق إوجولا السوبر المصري 18-0
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