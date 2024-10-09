الدرجة الثانية - الأوليمبي يكتسح أصحاب الجياد وتعادل دلفي أمام كوم حمادة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 - 19:11

كتب : رضا السنباطي

ربيع ياسين

أقيمت اليوم الأربعاء 9 مباريات من الجولة الأولى في دوري القسم الثاني ب، لحساب المجموعتين الخامسة والسادسة.

وحقق الأولمبي أكبر فوز في الجولة الأولى على حساب أصحاب الجياد بنتيجة 5-1، لحساب المجموعة السادسة.

وفي إطار المجموعة ذاتها، تعادل فريق دلفي الذي يرعاه النادي الأهلي، بقيادة ربيع ياسين، سلبيا دون أهداف أمام مركز شباب كوم حمادة.

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وتختتم مباريات الجولة الأولى يوم الخميس، بمواجهة المجد مع الزهور لحساب المجموعة السادسة، فيما يلتقي بيلا مع بايونيرز الذي يرعاه نادي إنبي لحساب المجموعة الخامسة.

وجاءت نتائج المجموعة السادسة كالتالي:

الأوليمبي 5-1 أصحاب الجياد

الحمام 2-2 هلال مطروح

دلفي 0-0 مركز شباب كوم حمادة

الجزيرة 1-2 طلائع الأسطول

وجاءت نتائج المجموعة الخامسة كالتالي:

اتحاد نبروه 0-0 شباب تلا

دمياط 0-0 مركز شباب القزازين

مالية كفر الزيات 1-1 دكرنس

ميجا سبورت 0-1 كفر الشيخ

صيد المحلة 2-0 بني عبيد

نظام دوري القسم الثاني ب

كان من المفترض تكوين الدوري من 63 فريقا، بعد صعود أوائل القسم الثالث فقط، ولكن عدد الفرق ارتفع إلى 65 بعد قرار اتحاد الكرة بصعود الجزيرة وبنها لتقدمهما بشكوى حول أحقيتهما في الصعود.

سيتم تقسيم الدرجة الثانية ب لثلاث مجموعات ، مجموعة الصعيد وتضم (21 ) فريقا، ومجموعة بحري وتضم 22 فريق، ومجموعة القاهرة وتضم 22 فريقا.

وتنقسم مجموعة الصعيد إلى مجموعتين (أ) وتضم 11 فريقا و(ب) وتضم 10 فرق.

مجموعة بحري تم زيادتها إلى 22 فريقا بعد صعود الجزيرة بمطروح وزيادة أيضا عدد مجموعة القاهرة إلى 22 فريقا بعد صعود بنها.

مجموعة بحري ومجموعة القاهرة سيكون نظام الدوري من مرحلتين كل فريق سيخوض 21 مباراة في المرحلة الأولى ثم يتم تقسيم الأندية إلى مجموعة صعود تضم 11 فريقا ومجموعة هبوط تضم 11 فريقا ليصبح إجمالي عدد المباريات 31 مباراة.

ويتأهل 3 أندية من المجموعات الثلاث إلى منافسات دوري المحترفين.

ربيع ياسين دلفي الدرجة الثانية ب الأوليمبي
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