مصدر من الإسماعيلي: جلسة مع النقاز بعد طلب حمد إبراهيم.. واللاعب يحل أزمته مع الزمالك

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 - 19:00

كتب : عمرو نبيل

حمدي النقاز - الإسماعيلي

أكد مصدر من النادي الإسماعيلي، أن مسؤولي النادي سيعقدون جلسة مع حمدي النقاز خلال 48 ساعة للاتفاق على سداد مستحقات اللاعب.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "حمد إبراهيم المدير الفني للفريق طلب الإبقاء على النقاز خلال الموسم المقبل".

وأشار إلى أن حمدي النقاز رحب بطلب الجهاز الفني للإسماعيلي بالبقاء داخل صفوف الدراويش.

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ويعاني الإسماعيلي من أزمة إيقاف القيد لفترتين أي حتى فترة انتقالات الصيف المقبل.

المصدر أكد أن النقاز أنهى أزمته مع الزمالك بعد دفع 160 ألف دولار مستحقات للنادي الأبيض.

وانتهى الصراع القانوني بين نادي الزمالك والتونسي حمدي النقاز بإيقاف اللاعب لمدة 6 أشهر وإلزامه بسداد غرامة مالية للنادي الأبيض.

وكان حمدي النقاز أخطر النادي الإسماعيلي بشكوى لعدم حصوله على مستحقاته.

وانضم حمدي النقاز إلى صفوف الإسماعيلي في صيف 2022.

ولعب النقاز 30 مباراة بقميص الإسماعيلي، ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر.

تفاصيل أزمة النقاز والزمالك

النقاز انضم إلى الزمالك قادمًا من النجم الساحلي في صيف 2018، لكنه فسخ عقده من طرف واحد في فبراير 2020 ليدخل مع النادي في مشاكل قضائية.

ولعب النقاز لاحقا لـ سودوفوا الليتواني، ثم الترجي التونسي، وعاد بشكلٍ مفاجئ للزمالك في صيف 2021 وقت تولي لجنة حسين لبيب مهمة إدارة النادي.

ولم يستطع الزمالك إدخال النقاز في قائمته بسبب عقوبة إيقاف القيد، وأعير الظهير التونسي لأهلي جدة السعودي ثم عاد للزمالك لكن تم فسخ التعاقد.

وصرّح أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة عبر الموقع الرسمي للنادي حينها: "تم فسخ عقد حمدي النقاز مع الزمالك بالتراضي".

وأضاف: "اللاعب التونسي سيرد جميع المبالغ التي حصل عليها من الزمالك خلال فترة تولي اللجنة المؤقتة بعد أن تنازلت اللجنة عن الحكم الصادر لصالح الزمالك من المحكمة الرياضية الدولية منتصف الموسم الماضي".

وأتم: "كما سيتنازل الزمالك عن الحكم الصادر لصالحه من فيفا ضد النقاز بعد سداد اللاعب للمبلغ المستحق وفسخ عقد اللاعب للموسمين المقبلين والبالغ مليون و900 ألف دولار".

وكان النقاز حصل من الزمالك على مستحقات بقيمة 400 ألف دولار بعد عودته للفريق الأبيض وقبل إيقاف النادي الأبيض من القيد وإعارة اللاعب التونسي إلى أهلي جدة السعودي.

وكان من المفترض أن يعيد النقاز تلك الأموال للزمالك لكن ذلك لم يحدث، وحصل النادي الأبيض على حكم ضد اللاعب التونسي.

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