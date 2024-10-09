بعد موسم مع مودرن سبورت.. محمد محمود ينتقل إلى الجونة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 - 18:57

كتب : FilGoal

محمد محمود - مودرن سبورت - بلدية المحلة

أعلن نادي الجونة ضم محمد محمود لاعب وسط مودرن سبورت في صفقة انتقال حر.

وكان قد تم فسخ تعاقد محمد محمود مع مودرن سبورت بالتراضي بين الطرفين.

وانضم محمد محمود إلى صفوف الجونة ضمن تدعيمات الموسم الجديد ولمدة ثلاثة مواسم.

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ويشغل محمد محمود -26 عاما- مركز خط الوسط.

ولعب محمود لأندية وادي دجلة والأهلي والاتحاد ومودرن فيوتشر.

وخاض محمد محمود الموسم الماضي 22 مباراة بقميص مودرن سبورت.

ودعم الجونة صفوفه بكل من فيفور أكيم وأحمد العش على سبيل الإعارة.

بينما ضم كل من عمرو شعبان حارس المرمى وبلال السيد وحسن ياسين في صفقة انتقال حر.

وكان أيمن موكا جناح الفريق قد انتقال إلى صفوف سيراميك كليوباترا.

وأنهى الجونة الموسم الماضي في الدوري بالمركز الثاني عشر بعد جمع 39 نقطة.

ويقام دوري الموسم المقبل بنظام جديد من أجل نهاية الموسم في موعده الطبيعي.

إذ تنطلق المسابقة من الدور الأول ثم تتأهل أول 9 فرق إلى مرحلة المنافسة على اللقب بينما آخر 9 فرق تنافس على الهبوط.

الدوري المصري الجونة مودرن سبورت محمد محمود
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