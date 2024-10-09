بعد موسم مع مودرن سبورت.. محمد محمود ينتقل إلى الجونة

أعلن نادي الجونة ضم محمد محمود لاعب وسط مودرن سبورت في صفقة انتقال حر.

وكان قد تم فسخ تعاقد محمد محمود مع مودرن سبورت بالتراضي بين الطرفين.

وانضم محمد محمود إلى صفوف الجونة ضمن تدعيمات الموسم الجديد ولمدة ثلاثة مواسم.

ويشغل محمد محمود -26 عاما- مركز خط الوسط.

ولعب محمود لأندية وادي دجلة والأهلي والاتحاد ومودرن فيوتشر.

وخاض محمد محمود الموسم الماضي 22 مباراة بقميص مودرن سبورت.

نادي الجونة متحمس لاستقبال الساحر محمد محمود في وسط الملعب! استعدوا لأداء مميز! لنبدأ الرحلة! 🌟⚽️ 🪄 El Gouna FC is thrilled to welcome the magician Mohamed Mahmoud to our midfield! Get ready for electrifying performances! Let the journey begin! 🌟⚽️ 🪄#MohamedXElGouna pic.twitter.com/16p9Ggp86q — El Gouna FC (@GounaFC) October 9, 2024

ودعم الجونة صفوفه بكل من فيفور أكيم وأحمد العش على سبيل الإعارة.

بينما ضم كل من عمرو شعبان حارس المرمى وبلال السيد وحسن ياسين في صفقة انتقال حر.

وكان أيمن موكا جناح الفريق قد انتقال إلى صفوف سيراميك كليوباترا.

وأنهى الجونة الموسم الماضي في الدوري بالمركز الثاني عشر بعد جمع 39 نقطة.

ويقام دوري الموسم المقبل بنظام جديد من أجل نهاية الموسم في موعده الطبيعي.

إذ تنطلق المسابقة من الدور الأول ثم تتأهل أول 9 فرق إلى مرحلة المنافسة على اللقب بينما آخر 9 فرق تنافس على الهبوط.