منتخب مصر تحت 18 عاما يخسر من روسيا وديا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 - 18:33

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين

خسر منتخب مصر تحت 18 عاما وديا أمام نظيره الروسي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية.

وتستضيف الإسكندرية دورة ودية بمشاركة 3 منتخبات مصر والكويت وروسيا مواليد 2007، و2008، وتقام خلال الفترة من 7 إلى 13 أكتوبر الجاري.

وانتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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وسجل منتخب روسيا الهدفين عن طريق ياروسلاف عند الدقيقة 46 و76.

قبل يقلص إياد مدحت النتيجة ويسجل هدف منتخب مصر الوحيد من ركلة جزاء.

وخاض منتخب مصر تحت 18 عاما مباراة روسيا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إياد تامر

الدفاع: محمد عوض - إياد مدحت - أحمد متولي - عبدالرحمن عادل

الوسط: محمد هيثم - زيدان ناجح - مصطفى غلوش - يوسف محمود شيكا

الهجوم: عمر العزب - محمد عاطف.

ويضم منتخب مصر مواليد 2007 أسامه نبيه مديرًا فنيا، وشريف عبد الفضيل مدربا عاما، ومحمد عمر النور مدربا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربا للحراس.

ويستعد المنتخب لخوض بطولة إفريقيا المقررة العام المقبل 2025.

فيما يواجه منتخب مصر مواليد 2008 نظيره الروسي في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويضم منتخب مصر مواليد 2008 أحمد الكأس ومحمد إبراهيم مدربا عاما، رامي عادل مدربا مساعدا، أحمد فوزي مدربا للحراس.

ويستعد منتخب 2008 لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا نوفمبر المقبل.

وكان منتخب مواليد 2008 توج ببطولة شمال إفريقيا، وشارك فيها 5 منتخبات، الجزائر مستضيفة البطولة، ومصر، والمغرب، وتونس، وليبيا.

وجمع منتخب مصر في البطولة 8 نقاط من فوزين أمام ليبيا 2-1 والمغرب 3-1، وتعادلين أمام الجزائر 1-1 وتونس 1-1.

منتخب مصر تحت 17 سنة أسامة نبيه
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