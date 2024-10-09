كرة يد - محمد إبراهيم: أغلقنا صفحة إنجاز مونديال الأندية من أجل إفريقيا.. ووعد لجماهير الأهلي

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 - 18:29

كتب : FilGoal

الأهلي - برشلونة - كرة يد

شدد محمد إبراهيم "ميحا" حارس مرمى الأهلي لكرة اليد على إغلاق صفحة إنجاز كأس العالم للأندية.

وحقق فريق يد الأهلي إنجازا كبيرا بعد تحقيق برونزية مونديال الأندية عقب الفوز على برشلونة عملاق أوروبا.

ووصلت بعثة الأهلي إلى المغرب استعدادا لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا.

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وقال إبراهيم عبر صفحة الأهلي الرسمية: "حققنا إنجازا كبيرا في كأس العالم للأندية، وكان من المهم إغلاق الصفحة والتركيز في بطولة إفريقيا".

وأوضح "وصلنا المغرب مبكرا قبل أربعة أيام من انطلاق بطولة إفريقيا، وذلك يحدث لأول مرة من أجل التركيز أكثر".

وشدد إبراهيم "نحن مطالبون دائما بالتركيز في البطولات والمنافسة على الألقاب، وننتظر انطلاق بطولة إفريقيا للمنافسة على لقبها".

وتابع "بالتأكيد سيكون هناك تركيز مضاعف من كل فريق أمامنا بعد إنجاز كأس العالم، ولكن كالعادة سنسير مباراة بمباراة".

وكشف حارس مرمى الأهلي "هدفنا هذا الموسم عدم خسارة أي بطولة ننافس فيها".

وواصل "اللعب مع الأهلي مختلف عن أي ناد بسبب ضغط البطولات ودائما مطالب بتحقيق الفوز ولكن اعتدنا على ذلك".

واختتم محمد إبراهيم تصريحاته بوعد لجماهير الأهلي قائلا: "لا يوجد كلام يوفي جماهير الأهلي حقها، وأشكرهم كثيرا على الدعم ونتمنى إسعادهم وأعدهم بمزيد من البطولات الفترة المقبلة".

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