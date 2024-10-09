تقرير برازيلي: مستقبل ديباي مهدد مع كورينثيانز

أصبح مستقبل الهولندي ممفيس ديباي مع كورينثيانز البرازيلي مرتبطا بالراعي الرئيسي للنادي.

ممفيس ديباي النادي : كورينثيانز كورينثيانز

ووفقا لشبكة "جلوبو سبورتي" البرازيلية فإن الشركة الراعية تعاني من مشاكل خاصة بالتراخيص لمواصلة العمل في البرازيل.

وفي حال عدم امتثال الشركة للقوانين البرازيلية سيتم فسخ تعاقدها مع النادي، وسيكون هذا ثاني راعي يفسخ تعاقده مع كورينثيانز في 2024.

وتدخلت الشركة الراعية لإقناع الهولندي بترك أوروبا وخوض التجربة البرازيلية.

وتدفع الشركة 57 مليون ريال برازيلي من أصل 70 مليون ريال برازيلي كقيمة عقد اللاعب سنويا والممتد حتى يوليو 2026.

وسيترك رحيل الشركة الراعية، إدارة النادي في فجوة مالية إذ يتحصل الهولندي على 3 ملايين ريال برازيلية في الشهر. (ما يعادل 537 ألف دولار شهريا).

ووفقا لبنود التعاقد فإن النادي سيحصل على 100 مليون ريال كقيمة شرط جزائي مقابل فسخ التعاقد، وهو ما قد يؤمن جزءا من قيمة راتب الهولندي.

وأشار التقرير إلى أنه في حال تأخر الشركة عن دفع قيمة الشرط الجزائي للنادي فإن كورينثيانز سيبحث عن راع أو مصدر إيراد جديد من أجل دفع قيمة راتب ديباي.

ولا يوجد في عقد اللاعب مع النادي أي ذكر للشركة الراعية، لكن الشركة توصلت لاتفاق مع كورينثيانز للمساهمة في دفع جزء من راتب الهولندي البالغ 30 عاما.

ديباي خاض منذ انضمامه 4 مباريات بقميص الفريق المُلقب بـ تيماو وصنع هدفين.