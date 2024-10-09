مهندس الصفقات يقرر الرحيل عن مانشستر سيتي

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 - 18:11

كتب : FilGoal

تشيكي بيرجستين

قرر الإسباني تشيكي بيرجيستين مدير كرة القدم بنادي مانشستر سيتي الرحيل عن منصبه بنهاية الموسم الجاري.

واشتهر بيجريستين الذي يعمل في مانشستر سيتي منذ عام 2012 ببراعته في إبرام الصفقات الكبيرة لمانشستر سيتي على غرار التعاقد مع النجم النرويجي إرلينج هالاند.

وبحسب شبكة ذا أثليتك البريطانية، فإن بيجريستين قرر وضع حد لمسيرته مع مانشستر سيتي بعد أن بلغ الـ 60 عاما من عمره.

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وأوضحت التقارير أن إدارة مانشستر سيتي تعمل على إيجاد البديل المناسب للرجل الإسباني.

وذكرت التقارير أن الإسباني بيجريستين كان خطط بالفعل لتقليص عمله اليومي منذ أن بلغ سن الـ 55 عاما، لكنه انشغل في مشروع النادي ومساعدة مواطنه بيب جواردويولا.

وسبق لبيجريستين العمل مديرا رياضيا في برشلونة خلال الفترة من 2003-2010 رفقة بيب جوارديولا.

وانضم إلى مانشستر سيتي في 2012 الذي حقق معه 16 لقبا.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا
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