تصفيات كأس العالم - مانشيني مهدد بفقدان هداف السعودية أمام اليابان

بات روبرتو مانشيني مدرب منتخب السعودية مهددا بفقدان جهود فراس البريكان هداف الفريق خلال مواجهة اليابان المرتقبة.

ويلعب منتخب السعودية ضد اليابان غدا الخميس في مواجهة مرتقبة ضمن تصفيات كأس العالم.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية وعكة صحية تهدد مشاركته أمام اليابان.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن البريكان لم يشارك في تدريبات الأخضر الأخيرة وأن الجهاز الطبي سيجري معه محاولات أخيرة لخوض المباراة.

المنتخب السعودي سيلعب مواجهتين خلال فترة التوقف الدولي الجارية، إذ سيواجه اليابان يوم الخميس ثم يواجه البحرين يوم الثلاثاء المقبل.

الأخضر تعادل في الجولة الأولى أمام أندونيسيا بهدف لكل فريق، قبل الفوز على الصين بالجولة الثانية بهدفين مقابل هدف.

ويحتل المنتخب الياباني صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه المنتخب السعودي برصيد 4 نقاط ثم البحرين برصيد 3 نقاط.

وتأتي إندونيسيا في المركز الرابع بنقطتين، وأستراليا خامسة بنقطة، وأخيرا المنتخب الصيني دون نقاط.