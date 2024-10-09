كرة سلة - ضد نائبه.. أبو فريخة يعلن قائمته لانتخابات الاتحاد المصري

أعلن مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري الحالي لكرة السلة ترشحه مجددا على منصب الرئيس.

وينافس أبو فريخة في الانتخابات المقبلة عمرو مصيلحي نائبه السابق، والذي شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري خلال السنوات الماضية.

وكشف أبو فريخة في مؤتمر صحفي قائمته بالكامل ليعلن مشاركته رسميا في الانتخابات المقبلة.

وجاءت قائمة أبو فريخة كالآتي:

رئيس مجلس الإدارة: مجدي أبو فريخة.

النائب: محمد فتحي.

أعضاء: حمدي محمود - أيمن علي إبراهيم - مصطفى إبراهيم فوزي - محمد نبيل - داليا العرابي - خالد مصطفى.

بينما من المقرر أن يعلن عمرو مصيلحي نائب مجلس الإدارة السابق قائمته والتي يشغل فيها منصب الرئيس لخوض الانتخابات المقبلة.

وتضم قائمة عمرو مصيلحي حتى الآن كل من خالد القوصي وحسين البشبيشي وهاني عبد المنعم.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أعلن في تصريحات تليفزيونية سابقة انتخابات لكافة الاتحادات الرياضية قبل نهاية ديسمبر المقبل.