السوبر المصري - الزمالك يطلب تأجيل مواجهة بيراميدز لمدة ساعة

تقدم نادي الزمالك بخطاب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ليطالب بتأجيل مواجهة بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري لمدة ساعة.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم 20 أكتوبر الجاري بمدينة أبوظبي الإماراتي الساعة 4:05 عصرا.

وقال عبد الواحد السيد مدير الكرة عبر المركز الإعلامي لنادي الزمالك: "أرسلنا خطابا رسميا لاتحاد الكرة، لنطالب خلاله بتأجيل موعد مواجهة بيراميدز في نصف نهائي السوبر لمدة ساعة".

ويأتي طلب الزمالك بتأجيل اللقاء لمدة ساعة نظرا لارتفاع درجة الحرارة في هذا التوقيت بالإمارات، ولرغبة النادي في مساعدة جماهيره على الحضور بشكل أكبر.

واستقر الجهاز الفني بقيادة جوزيه جوميز سفر بعثة الزمالك إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري لخوض منافسات السوبر.

وتستضيف مدينة أبوظبي الإماراتية كأس السوبر المصري خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويلعب الزمالك أمام كل من بتروجت وإيسترن كومباني وزد على الترتيب استعدادا لمنافسات السوبر.

وتأتي مباريات الزمالك الودية كالآتي:

- الزمالك × بتروجت (10 أكتوبر - 11 صباحا) ملعب بتروسبورت

- الزمالك × إيسترن كومباني (13 أكتوبر - 10:30 صباحا) ملعب النادي

- الزمالك × زد (13 أكتوبر - 5 مساء) ملعب بتروسبورت

ويضم السوبر المصري كل من الزمالك والأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويواجه الزمالك فريق بيراميدز يوم الأحد 20 أكتوبر الساعة 4:05 عصرا في نصف نهائي السوبر المصري.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

أما الزمالك فكانت آخر تتويجاته بلقب السوبر المصري في 2020.