"لا أشعر بالأمان في مدينة جميلة".. مدافع نابولي يتعرض للسرقة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 - 16:57

كتب : FilGoal

جوان جيسوس - نابولي

أعرب جوان جيسوس لاعب نابولي عن عدم شعوره بالأمان في المدينة الإيطالية بعد تعرضه لمحاولة السرقة.

جوان جيسوس

النادي : نابولي

نابولي

ونشر المدافع البرازيلي صورا لحطام زجاج سيارته بعد محاولة أحد الأشخاص لسرقته.

وكتب اللاعب عبر حسابه على إنستجرام:

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"بعد شهر تقريبا من المتابعة، حاولوا سرقة سيارتي، يا له من شعور سيء، هذا يجعلني أريد أن أتقيأ".

"ما حدث الليلة هو مجرد تتويج للعملية، في ظرف شهر وجدت 5 متعقبات داخل سيارتي".

"ومعرفة أن هؤلاء المجرمين يعرفون أين أعيش لا يجلب لي الأمان، وللأسف لا أشعر بالأمان في مدينة جميلة كهذه".

"أعلم أن السلع الثانوية ليست بذات الأهمية، لكن أن تعلم بوجود شخص يهدد ممتلكاتك الشخصية يجعلني أشعر بالسوء".

ولا يعد جيسوس أول من يتعرض للسرقة في جنوب إيطاليا.

فسبق أن تعرض لوتشيانو سباليتي المدير الفني السابق لـ نابولي لسرقة سيارته عد يومين من سرقة سيارة زوجة اللاعب دييجو ديمي لاعب وسط الفريق.

وبعد تحقيق نابولي للدوري الإيطالي أعيدت بعض الأجزاء للمدرب الحالي لمنتخب إيطاليا.

كما تعرض ماريك هامشيك قائد نابولي السابق للسرقة مرتين في نابولي تحت تهديد السلاح في 2008 و2013 وفي كل مرة يتم إيقاف سيارته تحت تهديد السلاح وسرقة ما معه من مال أو الساعة التي يرتديها والتي بلغ ثمنها 10 ألاف دولار في إحدى الواقعتين.

وأيضا العديد من الأسماء أبرزها لورينزو إنسيني وكذلك دريس ميرتينيز الهداف التاريخي للنادي.

وخاض المدافع البرازيلي البالغ 33 عاما مباراتين سجل خلالهما هدفا هذا الموسم تحت قيادة أنطونيو كونتي.

وارتدى جيسوس قمصان إنترناسيونال البرازيلي وإنتر وروما ونابولي في إيطاليا.

وبقميص البارتينوبي خاض 80 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفا.

نابولي جوان جيسوس الدوري الإيطالي
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