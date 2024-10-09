بعد تغيير اسم الملعب.. صندوق الاستثمارات السعودي لا يخطط للاستحواذ على أتليتكو مدريد

أوضحت شركة طيران الرياض أنها لا تخطط لتملك نادي أتليتكو مدريد في المرحلة الحالية، وذلك بعدما أعلن النادي الإسباني اتفاقه مع الشركة على حمل اسم ملعبه حتى عام 2033.

طيران الرياض هي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وقال أسامة النويصر نائب رئيس التسويق والتواصل المؤسسي في تصريحات لجريدة الاقتصادية السعودية إن الشركة لا تنوي تملك النادي حاليا.

لكنه أكد أن الشركة لديها أهداف ومشاريع مستقبلية في الوسط الرياضي محليا ودوليا.

وأفاد النويصر أنه سيكون هناك تعاون بين "طيران الرياض" ووزارة الثقافة لوضع الهوية السعودية وخاصة العاصمة الرياض في الملعب خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن اتفاقية الشراكة بين طيران الرياض ونادي أتليتكو مدريد التي تم توقيعها في 10 أغسطس 2023، حيث أصبح الطيران السعودي الجديد بموجب الاتفاقية، الراعي الرسمي وشريك الطيران الحصري للنادي الإسباني، إضافة إلى الشريك في التسمية الجديدة لملعب الفريق، كما تضمنت الاتفاقية ظهور شعار "طيران الرياض" في مقدمة القميص والزي الرسمي للاعبي نادي أتليتكو مدريد.

سيحصل نادي أتليتكو مدريد الإسباني على ما يصل إلى 300 مليون يورو سنويا مقابل عقد الشراكة الجديد مع طيران الرياض، والمتضمن تغيير اسم الملعب ووضع شعار الشركة الناقلة السعودية في واجهة قميص فرق النادي لكرة القدم وفقا لتقديرات صحيفة EXPANSIÓN الإسبانية.

وأوضح النادي في بيان يوم الأربعاء: "ملعب أتليتكو مدريد يصبح اسمه ملعب طيران الرياض متروبوليتانو".

وأضاف البيان "تم التوصل إلى اتفاق مع الراعي الرئيسي للنادي ليحمل اسم الملعب حتى عام 2033".

ومن المقرر أن تبدأ التسمية الجديدة للملعب يوم 20 أكتوبر الجاري عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

تاريخ ملعب أتليتكو مدريد

تم بناء ملعب "متروبوليتانو" كجزء من ملف إسبانيا لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى عام 1996 والذي خسرته إسبانيا في النهاية وذهب التنظيم إلى اليونان، وأفتتح الملعب عام 1994.

وفي عام 2004 أغلقت بلدية مدريد الملعب لتجهيزه لملف استضافة إسبانيا لأوليمبياد 2016. لكن في 2013 انتقلت ملكية الملعب من بلدية مدريد إلى نادي أتليتكو مدريد، وكانت سعة الملعب وقتها 20 ألف متفرج فقط.

قرر أتليتكو مدريد الاستثمار في الملعب وتوسعته، ليتم افتتاحه مرة أخرى عام 2017 باسم "واندا متروبوليتانو" وبسعة جماهيرية تصل إلى 67704 متفرج.

مدرجات الملعب يمكنها تحمل 88 ألف مقعد، لكن إدارة النادي فضلت أن يكون الملعب بسعة 67 ألف مقعد فقط لمزيد من الراحة للمشجعين.

متروبوليتانو هو اسم أول ملعب في تاريخ أتليتكو مدريد وقت تأسيسه، قبل أن ينتقلوا مع الوقت إلى "فيثنتي كالديرون"، ومع انتقالهم إلى ملعب جديد، فضلوا العودة إلى اسم متروبوليتانو التاريخي.

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