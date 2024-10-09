خبر في الجول - زد يضم سامح إبراهيم من بتروجت

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 - 16:40

كتب : عمرو نبيل

انضمام سامح إبراهيم لفريق زد

أتم نادي زد تعاقده مع سامح إبراهيم لاعب بتروجت لضمه لصفوف الفريق بالموسم المقبل.

سامح إبراهيم

النادي : بتروجت

زد

وأوضح زد ضمه اللاعب لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر.

وانتهى تعاقد سامح إبراهيم مع بتروجت بنهاية الموسم الماضي من دوري المحترفين.

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وساهم اللاعب في صعود بتروجت للدوري الممتاز بعد إنهاء بتروجت للدوري في صدارة جدول الترتيب.

ويلعب إبراهيم في مركز الظهير الأيمن.

ويلعب إبراهيم مع الفريق الأول لبتروجت منذ عام 2018 بعد صعوده من الناشئين.

وأنهى زد الموسم الماضي بالدوري المصري في المركز السابع بجدول الترتيب، كما وصل الفريق لنهائي كأس مصر.

وضم زد خلال الانتقالات الصيفية أحمد عادل ميسي لاعب الاتحاد السابق، وحمدي علاء لاعب الزمالك السابق، وماجد هاني لاعب بلدية المحلة والزمالك السابق، وعمار حمدي لاعب المقاولون العرب والأهلي السابق وعبد الرحمن عماد لاعب إنبي.

سامح إبراهيم بتروجت زد
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