خبر في الجول - زد يضم سامح إبراهيم من بتروجت

أتم نادي زد تعاقده مع سامح إبراهيم لاعب بتروجت لضمه لصفوف الفريق بالموسم المقبل.

سامح إبراهيم النادي : بتروجت زد

وأوضح زد ضمه اللاعب لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر.

وانتهى تعاقد سامح إبراهيم مع بتروجت بنهاية الموسم الماضي من دوري المحترفين.

وساهم اللاعب في صعود بتروجت للدوري الممتاز بعد إنهاء بتروجت للدوري في صدارة جدول الترتيب.

يُسعدنا التعاقد مع سامح إبراهيم لمدة 3⃣ مواسم قادمة ✍🟢#ZEDFC pic.twitter.com/hzX7Kgtffq — ZED FC (@zedfc_egypt) October 9, 2024

ويلعب إبراهيم في مركز الظهير الأيمن.

ويلعب إبراهيم مع الفريق الأول لبتروجت منذ عام 2018 بعد صعوده من الناشئين.

وأنهى زد الموسم الماضي بالدوري المصري في المركز السابع بجدول الترتيب، كما وصل الفريق لنهائي كأس مصر.

تعزيز دفــــاعي جديد! ✅🚧 رحبوا معنا بالجناح الطائر، سامح إبراهيم 🫡#ZED pic.twitter.com/rNg3mc9iYT — ZED FC (@zedfc_egypt) October 9, 2024

وضم زد خلال الانتقالات الصيفية أحمد عادل ميسي لاعب الاتحاد السابق، وحمدي علاء لاعب الزمالك السابق، وماجد هاني لاعب بلدية المحلة والزمالك السابق، وعمار حمدي لاعب المقاولون العرب والأهلي السابق وعبد الرحمن عماد لاعب إنبي.