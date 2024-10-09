جريليش: كان لابد ضمي لمنتخب إنجلترا في يورو 2024

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 - 16:20

كتب : FilGoal

جريليش

يعتقد جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا أنه كان يستحق التواجد في قائمة الأسود الثلاثة في يورو 2024.

جاك جريليش

النادي : مانشستر سيتي

إنجلترا

وغاب جريليش عن قائمة جاريث ساوثجيت في يورو 2024 التي خسر منتخب إنجلترا النهائي فيه ضد إسبانيا.

وقال جريليش عبر إذاعة بي بي سي: "سأكون صادقا معكم، لم أوافق على هذا القرار".

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وأضاف "شعرت بأنني لم أقدم أفضل موسم مع مانشستر سيتي، لكن تحتاج للتوازن في كل مركز بالملعب، وأرى نفسي لاعبا ذو خبرة في المنتخب الآن".

وأكمل "إذا سألتني هل كان بإمكان جاريث ساوثجيت ضمي؟ نعم، أعتقد أنه كان عليه ذلك، ومن الواضح أنه لم يُرد ذلك".

وأردف عن عودته للمنتخب قائلا: "بالطبع أردت القدوم والتدريب واللعب بشكل جيد، أشكر لي كارلسلي المدير الفني على منحي الفرصة والثقة بي".

وواصل "هذا يعني الكثير بالنسبة لي، أعتقد أنه خلال مسيرتي تدربت مع مدربين أظهروا ثقتهم بي وتواصلوا معي فساعدني ذلك بشكل جيد".

ووصف غيابه عن يورو 2024: "أكثر فترة صعبة مررت بها في حياتي".

جريليش الموسم الماضي خاض 36 مباراة سجل 3 وصنع 3، وفي الموسم الجاري صنع هدفين فقط في 9 مباريات.

وعاد جريليش لمنتخب إنجلترا في التوقف الدولي الماضي بعد رحيل ساوثجيت وسجل هدفا في الفوز على أيرلندا.

ويلتقي منتخب إنجلترا أمام اليونان على ملعب ويمبلي يوم الخميس 10 أكتوبر، قبل الخروج لمواجهة فنلندا في هلسنكي يوم الأحد 13 أكتوبر.

إنجلترا منتخب إنجلترا يورو 2024
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