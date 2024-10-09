خوسيلو: أفتقد ريال مدريد.. وأتمنى لو كنت المصاب بدلا من كارباخال

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 - 16:16

كتب : FilGoal

خوسيلو - ريال مدريد - بايرن ميونيخ

شدد خوسيلو ماتو لاعب الغرافة القطري وريال مدريد السابق على أنه يتمنى لو كان هو المصاب بدلا من داني كارباخال زميله السابق بالفريق.

خوسيلو

النادي : الغرافة

ريال مدريد

وتعرض نادي كارباخال للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة ريال مدريد وفياريال السابقة بالدوري الإسباني.

وقال خوسيلو في حوار مع حساب الاتحاد الإسباني: "الرحيل عن ريال مدريد؟ دائما ما أفتقد الشعور كما لو كنت بمنزلي، لقد حظيت بأكبر قدر من الحظ بتواجدي هناك ببساطة لقد كان اليوم الأول الذي دخلت فيه الملعب وأنا أرتدي قميص ريال مدريد هو الأفضل في حياتي، البرنابيو كان حلم الطفولة الذي كان من الصعب جدا تحقيقه ولا يتمكن من ذلك سوى عدد قليل من اللاعبين الإسبان".

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وواصل "لم أندم على القرار الذي اتخذته لأنني أؤمن بأنه لا يجب عليك الندم على أي قرار تتخذه ولكن عندما أشاهد ريال مدريد أشعر وكأنني كنت هناك وكنت محظوظا كفاية لعيش لحظات تساوي أو أفضل من التي تعيشها الآن".

وتابع "أكثر ما أفتقده هو الشعور وكأنني في منزلي، لقد عاملوني كواحد منهم منذ اليوم الأول والشعور بذلك مع أفضل فريق في العالم ورئيس النادي والمدرب وزملائي أصحاب المستوى العالمي كان رائعا".

وتابع "أتمنى لو كنت أنا المصاب بدلا من كارباخال لأنني أعرف مقدار ما يعنيه ريال مدريد بالنسبة له".

وأضاف "أعتقد أن كارباخال يستحق الحصول على الكرة الذهبية نظرا لما قدمه مع إسبانيا وريال مدريد، لقد رأيناه يسجل ويصنع ويدافع وقدم مباريات رائعة، أعرف موهبة فينيسيويس جيدا ولكن أيضا داني لا يحصل على ما يستحق لأنه يلعب في الدفاع".

وحقق كارباخال الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا ويورو 2024 خلال الموسم الماضي.

يذكر أن كارباخال صديق مقرب من خوسيلو وزوج شقيقة زوجته.

وأكمل "الشك في قدرات أنشيلوتي حاليا أمر خاطئ وأعتقد أنه يعرف أن في وقت ما بالموسم لن يكون كل شيء على ما يرام".

وأتم "أنا متفائل بكيليان مبابي، هو يعاني من الضغط كونه أصبح لاعب في ريال مدريد ويخطو خطى كريستيانو رونالدو ولكنه في طريقة لترك علامته الخاصة بتاريخ النادي".

وانتقل خوسيلو للغرافة بعد موسم واحد قضاه في ريال مدريد أسهم خلاله في التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

خوسيلو ريال مدريد الدوري الإسباني داني كارباخال
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