نقل مباراة الاستقلال والنصر من إيران لملعب محايد

ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أبلغ الاتحاد الإيراني للعبة رسميا بقرار نقل مباراة الاستقلال أمام النصر السعودي، ضمن الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى ملعب محايد.

وأعطى الاتحاد الآسيوي الفرصة لنادي الاستقلال باختيار الملعب البديل، وذلك بسبب الأوضاع غير المستقرة التي تمر بها المنطقة.

وأوضح التقرير أن الاتصالات تسارعت مع الاتحاد الآسيوي من قِبل ياسر المسحل، رئيس اتحاد الكرة السعودي، بمتابعة واهتمام من وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، لتأمين نقل كل المباريات التي تخوضها الأندية السعودية في إيران، في حال استمرار الظروف المعوقة للعب مباريات كرة قدم بشكل آمن من كل الجوانب.

ومن المقرر أن تقام المباراة التي ستلعب، يوم الثلاثاء 22 أكتوبر الحالي، في ملعب محايد يجري اعتماده قبل يوم 15 أكتوبر.

وكان الاتحاد الآسيوي قد قرر عدم لعب مباراة إيران ضد قطر في تصفيات كأس العالم 2026 داخل إيران لأسباب أمنية، حسب التقارير.

ورفض الاتحاد الإيراني لكرة القدم طلب نظيره الآسيوي بنقل مباراة قطر ضمن تصفيات كأس العالم في بلد ثالث.

وكان من المقرر أن يحل المنتخب القطري ضيفا على نظيره الإيراني يوم الثلاثاء المقبل.

وبحسب بي إن سبورتس فإن الاتحاد الإيراني رفض نقل المباراة إلى بلد ثالث ووافق على مقترح تغيير موعد مباراتي الذهاب والإياب بحيث يكون لقاء الذهاب في قطر والإياب في إيران.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد طلب من نظيره الإيراني اختيار مكان آخر خارج إيران لاستضافة مباراة الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 أمام المنتخب القطري.

وتضمن خطاب الاتحاد الآسيوي ثلاثة خيارات:

الأول: أن يتم تغيير مباراة الذهاب والإياب بين المنتخبين القطري والإيراني بحيث تقام مباراة الذهاب في قطر والإياب في إيران.

الثاني: أن تقام المباراة في مدينة دبي الإماراتية.

الثالث: أن تقام المباراة في طشقند عاصمة أوزبكستان.

يذكر أن منتخب إيران يحتل الوصافة رفقة أوزبكستان برصيد 6 نقاط من مباراتين.

بينما يحتل المنتخب القطري المركز الخامس في المجموعة بنقطة واحدة.