القسم الثالث - المسيرة مستمرة.. كاسكادا يضم باولو وتمساح

أعلن نادي كاسكادا أحد أندية الدرجة الثالثة ضم الثنائي أحمد تمساح وحسام سلامة "باولو".

حسام باولو النادي : هلال مطروح أحمد تمساح النادي : إيسترن كومباني

واشتهر تمساح وباولو بتكوين ثنائية هجومية لفريق الداخلية في الدوري المصري.

وحاز باولو على جائزة هداف الدوري المصري مرتين من قبل بقميص الداخلية وسموحة.

كما ارتدى قميص الزمالك، وحقق أيضا لقب هداف مجموعة بحري في الدرجة الثانية بقميص بايونيرز.

وجاءت آخر تجارب باولو بقميص الهلال بمطروح، كما شارك مع منتخب مصر للكرة الشاطئية في بطولة إفريقيا وكأس العالم.

صاحب الـ 40 عاما خاض مباراة دولية وحيدة بقميص منتخب مصر تحت قيادة هيكتور كوبر كبديل ضد غينيا.

رسميا 🚨 نادي كاسكادا يضم الثنائي أحمد تمساح وحسام باولو ✅ pic.twitter.com/4ub9FmepSq — FilGoal (@FilGoal) October 9, 2024

فيما خاض تمساح البالغ 38 عاما عدة تجارب بعد الرحيل عن الداخلية أبرزها سموحة وحرس الحدود وبتروجت وإيسترن كومباني.

وارتدى تمساح قميص منتخب مصر في 21 مباراة سجل خلالها هدفين ضد نيجيريا ولبنان تحت قيادة بوب برادلي.

ويشارك كاسكادا في مجموعة الجيزة بالقسم الثالث.

وتضم المجموعة الخامسة كل من الإعلاميين والصيد وشباب أبو النمرس وحدائق الأهرام ومركز شباب أطفيح ومركز شباب بشتيل وأورانج وشباب كرادسة وشباب أوسيم وحلوان العام والمعادي واليخت ومنشية ناصر وليفيلز.