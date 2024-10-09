القسم الثالث - المسيرة مستمرة.. كاسكادا يضم باولو وتمساح

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 - 15:39

كتب : رضا السنباطي

حسام باولو

أعلن نادي كاسكادا أحد أندية الدرجة الثالثة ضم الثنائي أحمد تمساح وحسام سلامة "باولو".

حسام باولو

النادي : هلال مطروح

أحمد تمساح

النادي : إيسترن كومباني

واشتهر تمساح وباولو بتكوين ثنائية هجومية لفريق الداخلية في الدوري المصري.

وحاز باولو على جائزة هداف الدوري المصري مرتين من قبل بقميص الداخلية وسموحة.

أخبار متعلقة:
جولدن جيت يستغيث عبر في الجول: لا نعرف نحن في القسم الثالث أم الرابع.. واتحاد الكرة لا يرد بسبب مخالفة قانونية.. مركز شباب سمنود يطالب اتحاد الكرة بالصعود للقسم الثالث الدرجة الثانية ب - بلا نقاط وبسباعية وداع.. هبوط فريق مركز شباب العريش إلى القسم الثالث بسبب الاعتداء على الحكم.. إيقاف لاعب بالقسم الثالث ثمانية أشهر وتوصية بالشطب

كما ارتدى قميص الزمالك، وحقق أيضا لقب هداف مجموعة بحري في الدرجة الثانية بقميص بايونيرز.

وجاءت آخر تجارب باولو بقميص الهلال بمطروح، كما شارك مع منتخب مصر للكرة الشاطئية في بطولة إفريقيا وكأس العالم.

صاحب الـ 40 عاما خاض مباراة دولية وحيدة بقميص منتخب مصر تحت قيادة هيكتور كوبر كبديل ضد غينيا.

فيما خاض تمساح البالغ 38 عاما عدة تجارب بعد الرحيل عن الداخلية أبرزها سموحة وحرس الحدود وبتروجت وإيسترن كومباني.

وارتدى تمساح قميص منتخب مصر في 21 مباراة سجل خلالها هدفين ضد نيجيريا ولبنان تحت قيادة بوب برادلي.

ويشارك كاسكادا في مجموعة الجيزة بالقسم الثالث.

وتضم المجموعة الخامسة كل من الإعلاميين والصيد وشباب أبو النمرس وحدائق الأهرام ومركز شباب أطفيح ومركز شباب بشتيل وأورانج وشباب كرادسة وشباب أوسيم وحلوان العام والمعادي واليخت ومنشية ناصر وليفيلز.

حسام باولو أحمد تمساح كاسكادا
نرشح لكم
الدرجة الثانية ب .. 3 انتصارات في 9 مباريات الدرجة الثانية - الأوليمبي يكتسح أصحاب الجياد وتعادل دلفي أمام كوم حمادة دوري المحترفين - ختام الجولة الأولى بانتصار مثير لـ المقاولون.. وفوز أسوان دون قيد مواعيد مباريات الثلاثاء 8 أكتوبر - اليوم الثاني من دوري المحترفين المصري دوري المحترفين – أوتو يمنح الترسانة فوزا غاليا على منتخب السويس دوري المحترفين - بلدية المحلة يفوز على الداخلية.. وانتصار كبير لأبو قير للأسمدة انتهت دوري المحترفين - الترسانة (1)-(0) منتخب السويس مدير كرة ولاعب.. حسني فتحي لـ في الجول: لم أعتزل.. والمقاصة أبرم 19 صفقة
أخر الأخبار
كرة سلة - إصابة جديدة تضرب الاتحاد قبل خوض نهائي البطولة العربية 43 دقيقة | كرة سلة
ريال مدريد: كاراباخال يجري جراحة ناجحة في الركبة 51 دقيقة | الدوري الإسباني
أونانا يفوز بجائزة تصدى الشهر.. ودوران يتوج بالهدف الأفضل في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
تصفيات كأس العالم - مانشيني يستدعي مدافع أهلي جدة بدلا من لاعب روما ساعة | سعودي في الجول
تقارير: قلق في أرسنال بعد الضربة الثانية بـ إصابة ساكا ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - المصري يستعد للموسم الجديد في المغرب.. ويخوض 4 وديات 2 ساعة | الكرة المصرية
المرة الأولى.. ماريسكا مدرب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب بلجيكا: الطرد كان طريقنا للعودة أمام إيطاليا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجندة أبطال إفريقيا - مواعيد وترتيب مباريات الأهلي وبيراميدز في المجموعات 2 خبر في الجول - لاعب ليفربول السابق يخضع للاختبار في الزمالك 3 Gaming - ينافس ثنائي بايرن ميونيخ.. مرموش مرشح لأفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25 4 قرعة الكونفدرالية - الزمالك والمصري وعملاق نيجيريا في مجموعة واحدة