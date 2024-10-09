آس: مورينيو طلب من إدارة فنربخشة استعارة أردا جولر من ريال مدريد

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 - 15:26

كتب : FilGoal

أردا جولر

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن وجود رغبة لدى إدارة فنربخشة في التعاقد مع أردا جولر لاعب ريال مدريد.

وفقا لآس فإن جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة طلب من إدارة النادي التحرك لاستعارة جولر على سبيل الإعارة خلال شهر يناير المقبل.

يأتي طلب مورينيو في التعاقد مع جولر لتدعيم صفوف الفريق خاصة بعد دعم غريمه جالاتاسراي بالتعاقد مع فيكتور أوسيمين.

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ويرغب فنربخشة في إعادة جولر لاعبه السابق من ريال مدريد ولكن على سبيل الإعارة نظرا لصعوبة موافقة ريال مدريد على بيع اللاعب بشكل نهائي.

وقد يوافق ريال مدريد على إعارة اللاعب ليكتسب خبرات أكبر بالمشاركة في عدد مباريات أكبر من التي يحصل عليها في ريال مدريد.

وانضم اللاعب التركي صاحب الـ 19 عاما انضم لريال مدريد في بداية الموسم الماضي قادما من فنربخشة.

ولم يشارك جولر كثيرا سوى في نهاية الموسم الماضي بسبب تعرضه لإصابة طويلة في بدايته.

وخلال الموسم الحالي شارك جولر في 10 مباريات مع ريال مدريد ولم يسجل أو يصنع خلالهم.

وبشكل عام لعب جولر مع ريال مدريد حتى الآن 22 مباراة وتمكن من تسجيل 6 أهداف.

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