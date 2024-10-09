ماركا: مبابي يخوض فترة إعداد قصيرة خلال فترة التوقف الدولي

أوضحت جريدة ماركا أن كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد قرر خوض فترة إعداد قصيرة خلال فترة التوقف الدولي لتحسين لياقته البدنية.

ويغيب مبابي عن صفوف منتخب فرنسا في توقف أكتوبر الجاري، رغم أنه شارك مع ريال مدريد مؤخرا، وذلك باتفاق مع المدرب ديدييه ديشامب.

وذكر التقرير أن مبابي سيفعل ذلك لأنه لا يشعر أنه يلبي التوقعات هذا الموسم.

وسجل مبابي 7 أهداف وصنع هدفا في 11 مباراة لعبها مع ريال مدريد الذي انضم لصفوفه الصيف الماضي بعد سنوات من الانتظار.

رغم هذا العدد الجيد من الأهداف، غير أن مبابي لا يقدم مستواه المتميز الذي قدمه لسنوات مع باريس سان جيرمان.

من جهته، دافع فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن عدم استدعاء كيليان مبابي لقائمة منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الجاري، وسط حالة من الجدل.

وقال ديالو في تصريحات لراديو فرانس إنفو: "غياب كيليان مبابي؟ لا يوجد شيء أعلى من المنتخب الفرنسي، تحدث ديدييه ديشامب مع مبابي بشكل مباشر ومع الطاقم الطبي في ريال مدريد وتم الاستقرار على عدم ضمه لقائمة الديوك، وهذا لا يشكك في ارتباط كيليان بمنتخب فرنسا".

وأضاف "السؤال الذي يجب طرحه اليوم هو أنه مع هذا التقويم المزدحم بالمباريات والمسابقات المتعددة، فإن اللاعبين قد يشاركون في 65 مباراة سنويا ولذلك من الضروري للأندية والمنتخبات والسلطات الجلوس حول طاولة واحدة للوصول إلى حل مناسب".

وكان ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا قد كشف عن سبب استبعاد مبابي من معسكر المنتخب لفترة التوقف الدولي المقبلة.

وقال ديشامب خلال مؤتمر صحفي عقده لفترة التوقف الدولي: "استبعاد مبابي؟ يجب أن نعطي الأولوية لمصلحة اللاعب دون وضعه في صعوبات".

وواصل "مصالح الأندية والمنتخبات يجب أن تتعارض في وقت ما ولكن يجب علينا أن نفهم أن النادي هو من يتعاقد مع اللاعب وليس الاتحادات الوطنية والأهم هو مصلحة اللاعب، أعلم أن مبابي لن يقف ضد ناديه وهو لا يريد أيضا الوقوف ضد منتخب بلاده".

وأضاف "هذا الأمر ينطبق على جميع الأندية، هم دائما يقاومون ذهاب اللاعبين لمنتخبات بلادهم والمجازفة به وأنا لست هنا للمجازفة".

وكان كيليان قد تعرض للإصابة خلال مباراة ريال مدريد وبلد الوليد وغاب عن مواجهة أتليتكو مدريد وكشفت التقارير عن ضرورة غيابه لمدة ثلاثة أسابيع.

وبعد غيابه عن مباراة واحدة عاد مبابي وشارك ضد ليل وفياريال ولكنه غاب عن قائمة فرنسا.

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