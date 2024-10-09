بين الماضي والحاضر في الأهلي.. محمد رمضان الذي "لا يعرف إلا الأبيض والأسود"

بدأ محمد رمضان مهامه الجديدة في الأهلي بمنصب المدير الرياضي، والتطلعات حول إعادة الانضباط في الفريق وإبرام صفقات تعزز من قوته هي ما ينتظرها العديد.

الأهلي استحدث منصب المدير الرياضي لأول مرة بصلاحيات أكبر مؤخرا، وبات رمضان أول من تولى تلك المسؤولية، بعدما ظل منصب مدير الكرة صاحب السلطات الأكبر في الفريق رفقة المدير الفني.

FilGoal.com يقربكم أكثر من محمد رمضان مدير الكرة السابق في الأهلي، بالإضافة للتحديات الجديدة التي سيجدها في منصبه الجديد كمدير رياضي.

ولن تكون تلك المهمة الأولى الإدارية لـ رمضان في الأهلي، فوفقا لعادل عبد الرحمن زميله السابق عبر قناة صدى البلد: "محمد رمضان كفؤ وموهوب جدا، وتولى منصب مدير الكرة في الأهلي مباشرة بعد اعتزاله بسبب وجود قدرات إدارية جيدة له، وقدم موسما أكثر من رائع مع الفريق خلال الموسم الذي تولى فيه المسؤولية".

عمل رمضان بعد هذا الموسم لم يتوقف، فواصل عبد الرحمن قائلا: "أصبح رمضان مدير أكاديميات الأهلي رفقة محمود الخطيب وكذلك مدير قطاع الناشئين لمدة 6 سنوات، وكذلك عمل كمدير كرة في المصري وفريق آخر في ليبيا، وابتعد عن الأضواء ثم عاد أخيرا للظهور".

كيف أصبح رمضان مديرا للكرة في الأهلي؟

هذا ما كشفه أحمد شوبير قائد الأهلي السابق عبر إذاعة أون سبورت: "محمد رمضان شارك في المباراة الفاصلة ضد الإسماعيلي لموسم 1993-94 وسجل ثلاثيته التاريخية وهو مصاب في الغضروف، وتفاجئنا بإعلان اعتزاله بعد نهاية تلك المباراة، بعمر 31 عاما، كانت مفاجأة كبيرة، الراحل طارق سليم فاجئ أيضا الجميع بتعيينه مديرا للكرة بعد أيام من اعتزاله".

وأضاف "بدأ رمضان العمل سريعا، ورغم أنني كنت أكبر منه سنا بـ 3 أعوام، لكن بفضل شخصيته جعل الجميع يحترمه أكثر".

إذا لماذا وقع الاختيار على رمضان لشغل هذا المنصب؟ ذلك ما وضحه بنفسه في حوار سابق عبر قناة تن: "هذا أصعب موقف مررت به حتى هذا اليوم، قبلها بـ 10 أيام كنت زميلا للاعبي الأهلي وبعدها مباشرة أصبحت مديرا عليهم، اجتهدت حتى لا أُحدث مشاكل مع اللاعبين وكنت أعلم أن البعض لن يتقبل ذلك القرار".

وأكمل "سألت صالح سليم بعد سنوات عن سبب تعيينه لي، وأخبرني أن حديث قادة الفريق في الاجتماعات عني وشعوره باحترام اللاعبين لي عند تحدثي هو ما جعله يراني مؤهلا لهذا المنصب، وعندما عرض على طارق سليم الأمر وافق على الفور".

مكافآت وعقوبات

رمضان كشف في حواره أيضا عن قصة أول عقوبة وقعها في الفريق، والتي كانت من نصيب حسام حسن آنذاك قائلا: "أول لاعب وقعت عقوبة عليه كان حسام حسن بسبب مشكلة بينه وبين عادل عبد الرحمن، لم أكن حاضرا للواقعة وقيل لي حديثا متضاربا، في البداية وقعت عقوبة على عادل عبد الرحمن، ثم أوضح لي علاء عبد الصادق حقيقة الأمر".

وأكمل "عندما تناقشت مع زملائي في الجهاز الفني شعرت بوجود قلق من حسام حسن، وكنت مترددا في القرار، وقررت التحدث لصالح سليم فسألني ماذا تقول اللائحة؟ قلت له غرامة ثم إيقاف، فرد عليّ: اتخذ قرارك وسأكون في ظهرك".

وأردف "حسام حسن لا يحب الغياب عن المشاركة في المباريات، فقررت اتخاذ القرار الأسهل وهو خصم مبلغ مالي، ولم أفكر بعنجهية رغم دعم صالح سليم لقراري أي كان هو، وبعد أيام تواصل معي رئيس النادي وأبلغته باتخاذ قراري وأعجبه أنني اتخذت القرار بحكمة".

في حين ذكر أحمد شوبير موقفا تعرض له قائلا: "خلال مباراة أسوان تألقت بشدة وقبل نهاية المباراة حدثت مشادة بيني وبين أسامة عرابي، وفي اليوم التالي أشاد محمد رمضان بي أمام اللاعبين وأبلغني بصرف مكافأة قيمتها 150 جنيه ثم أبلغني بعدها مباشرة بخصم 200 جنيه بسبب المشادة، وكذلك فعل مع عرابي".

كما تذكر موقف آخر: "كان هناك حالة غضب من اللاعبين وعدم نظام وطلب محمد رمضان الاجتماع معنا ورفض غلق باب الغرفة، وقال لنا بصوت عالٍ: من لن يعجبه حديثي يخرج من باب النادي، ومن يعجبه يعود لغرفة الملابس ويستمر في المران، هذا المران كان فاصلا، وكان لابد من تطبيق القواعد على الجميع للاستمرار داخل الفريق ومن يخالف القواعد سيتم الاستغناء عنه وسيحصل على جميع مستحقاته، تاركا الاختيار للاعبين، والنتيجة أن الفريق فاز بمعظم البطولات والأمور سارت بشكل جيد".

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كذلك تذكر محمد عبد الجليل لاعب الأهلي السابق عبر قناة ETC: "محمد رمضان شخص عادل جدا، وعلى الرغم من أنه كان سببا من أسباب رحيلي عن الأهلي، لكنه يمتلك شخصية صارمة وسيضبط الأمور مع بعض اللاعبين في ظل تميزه بالصرامة".

وكشف كيف تسبب محمد رمضان في رحيله عن الأهلي: "في أحد المرات سافرت إلى الإمارات وهو ما تسبب في إيقافي لنهاية الموسم، ثم طلب مني رمضان العودة للمشاركة في مباراة اعتزال أيمن يونس، ولأنني لم أتدرب منذ فترة "شوحت لواحد من الجماهير" وقال لي أول مرة أشاهد لاعبا يتم فك إيقافه صباحا وإيقافه مساء، ولذلك أقول للاعبي الأهلي احذروا من محمد رمضان".

كريم ذكرى لاعب المصري لخص ما سبق في حواره عبر القناة الأولى: "عندما تم تعييني مديرا للكرة في المصري، أول من تواصلت معه هو محمد رمضان الذي سبق له شغل هذا المنصب عندما كنت ناشئا، هذا الرجل لا يعرف إلا الأبيض والأسود لا يوجد رمادي، شخص واضح وصريح وذكي جدا وسينقل الأهلي في مكانة أخرى، و(لا يعرف أبوه في الشغل)".

في الأول من أكتوبر أعلن الأهلي تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا. وبذلك تقدم محمد رمضان باستقالته من عضوية لجنة التخطيط الذي تم تعيينه عضوا بها قبل عدة أسابيع.

وأوضح الأهلي في بيانه اختصاصات عمل رمضان: "الحصول على اختصاصات مدير الكرة، ومشرفا على لجنة الكشافين وعلى إدارة التعاقدات في النادي".

رمضان أوضح عبر قناة الأهلي كيف تولى هذه المهمة قائلا: "محمود الخطيب فكر منذ أشهر في استحداث منصب المدير الرياضي، واتخذ القرار بتكليفي بتولي المسؤولية وكان الأمر مفاجئا بالنسبة لي".

وواصل "الخطيب أبلغ كولر قبل إعلان قرار تعييني بشكل رسمي، وهو ما يدل على تقديره واحترامه للمدير الفني، ولن أتدخل في عمله وأنا مسؤول إداريا وهو فنيا".

وأوضح "كولر هو المدير الفني المسؤول عن الملعب بالكامل، وأنا المسؤول عن تطبيق اللوائح وتحقيق العدل والالتزام بين اللاعبين".

فكيف استعد لهذا المنصب الجديد؟

رمضان أوضح قائلا: "عقب القرار بدأت الاستعداد والاطلاع، وتواصلت مع "لايف كوتش" لمعرفة كيفية الإعداد النفسي لأن الأجيال مختلفة، وكي أعامل هذا الجيل بالطريقة التي تناسبه وليست الطريقة التي عملت بها سابقا".

وتابع "في الوقت الحالي أغلب اللاعبين أصغر سنا من ابنائي، والطبيعي أن الشدة والحزم تختلف، ربما تكون بالكلام أو الثقافة أو الاحترام، المراحل تختلف".

وأضاف "انطباعي الأول عن الفريق إيجابي، وسعيد بسلوك وأخلاقيات اللاعبين، ويحتاجون لمن يوجههم للطريق الصحيح، ولا أفضل أن تكون علاقتي بين اللاعبين مُعلنة، ولا أحب أن يُخرج لاعب ما يقال لصحفي لأنك في بيتك، ولابد أن يكون هناك أخطاء".

وأكمل "طالبنا من اللاعبين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل جيد وألا يكون مثار جدل للجماهير، اللاعبون سيتناقشوا معي بشأن اللائحة وسنغير البنود بناءً على قناعاتي، وإذا كنت مقتنعا سنجري التغييرات".

وشدد "لم أوقع أي عقوبات على لاعب، وأنتظر عودة اللاعبين من أجل مناقشة اللائحة مع محمد الشناوي قائد الفريق و5 لاعبين".

ماذا ينتظر رمضان؟

وفقا لما قاله رمضان بنفسه عبر قناة الأهلي واختصاصاته، فسيكون أمامه 3 محاور منها التعاقدات وتجديد العقود، بالإضافة لوضع لائحة جديدة للفريق، والإشراف على لجنة الكشافين.

رمضان في أولى قراراته تحرك سريعا بعد تصريحات أحمد قندوسي لاعب الفريق المُعار لسيراميكا كليوباترا، والتي أثارت الجدل وفي خلال 72 ساعة أعلن القرار بعرض الجزائري للبيع وإعادة هيكلة لجنة التعاقدات.

أمير توفيق أثنى على القرار في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2 قائلا: "محمد رمضان تصرف سريعا سواء على مستوى التحقيقات أو القرار، وأردت مواجهة مع قندوسي ووكيله ولكن محامي النادي قرر عدم حدوث ذلك".

وأردف "محمد رمضان رجل محترم وواضح وقراره نفى وجود أي مخالفة من جانبنا مع اتخاذ الإجراء ضد اللاعب. كنت أعرف أن القرار سيتضمن إعادة تشكيل لجنة التعاقدات قبل صدور البيان وهذا طبيعي. في فبراير 2024 أصبحت المدير التنفيذي لشركة الكرة وكان يجب أن أخرج من إدارة التعاقدات بشكل تدريجي".

وأكمل "إدارة التعاقدات خرجت من مسؤولية شركة الكرة بعد تعيين محمد رمضان كمدير رياضي ومسؤول عن التعاقدات. هذا القرار لا يحمل أي إدانة لي. لا يمكنني الجمع بين المنصبين والنادي أثبت براءتي".

الأمر الثاني هو تجديد اللاعبين والصفقات الجديدة، فتحدث عن معلول قائلا: "معلول له تاريخ كبير لكني احتاج مقعد لاعب أجنبي، فهل يجب عليّ أن أعطل مصلحة النادي من أجل لاعب مهما كان تاريخه".

وأوضح "من حق معلول علينا علاجه وحصوله على قيمة عقده، واتفقت معه على الانتظار حتى موعد عودته للتدريبات في 20 نوفمبر المقبل، ومع الوصول لشهر ديسمبر ستتضح الرؤية حول عدد الأجانب ومستواه، وهنا المصلحة ستغلب وليس العاطفة، وهو ما تقبله وكان سعيدا من الوضوح في حديثي معه".

كما أوضح عن الانتقالات مجيبا: "الأهلي سيضم لاعبين قبل غلق باب القيد يوم 25 أكتوبر، وجميع الاحتمالات موجودة سواء مصري أو أجنبي، واسم محمد علي بن رمضان ليس من ضمن الأسماء المطروحة حاليا للانتقال للأهلي".

تصريحات توضح لك كيف يفكر رمضان، بالعقل وليس العاطفة، والأهم أنها من أجل الفريق.

وهناك أيضا من ربط بـ "قصة شعر" إمام عاشور الجديدة والتي ظهر بها مؤخرا في مران الفريق بمحاولات رمضان في فرض النظام على الجميع حتى في أبسط الأشياء.

أخيرا تنتظر محمد رمضان مهمة ليست بالسهلة خاصة مع ضغط المباريات الذي سينتظر الفريق في الفترة المقبلة مع بداية الموسم الجديد، ومع كثرة المهام سيكون عليه اتخاذ قرارات عاجلة وحاسمة.

في موسم 1994-95 فاز الأهلي بلقب الدوري المصري والبطولة العربية ورمضان مديرا للكرة، فماذا سيحقق الفريق تحت قيادته في موسم 2024-25 وهو في منصب المدير الرياضي؟