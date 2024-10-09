مدرب إسبانيا يبدي غضبه بسبب عدم توقيعه على عقد جديد

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 - 14:24

كتب : FilGoal

لويس دي لا فوينتي - إسبانيا

أبدى لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا غضبه لعدم توقيعه على عقد جديد مع المنتخب حتى الآن.

وقال دي لا فوينتي عبر كادينا سير: "لا يزال عقدي بنفس الشروط التي صعدت بها من فريق الشباب، كان من العدل أن أكون قد وقعت العقد الجديد بالفعل، تلقيت العديد من العروض وهو طبيعي ولكن ما ليس طبيعيا هو أن يكون بطل أوروبا الحالي بدون عقد ولا أعرف ما إذا كان ذلك قد حدث بالتاريخ ولا أعتقد أن ذلك الأمر كان ليحدث مع لويس إنريكي".

وتابع "أفضل لعب كأس العالم مع إسبانيا على الموافقة على العروض الأخرى".

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وعن ازدحام جدول المباريات قال: "نحن مدربون ولا يمكن لومنا على الأمر لأننا ضحايا، والمسؤولين هم من ينظمون الموسم وإذا كنت أعرف أن علي التدريب في 70 مباراة بالموسم كنت سأقودهم بشكل مختلف".

وأضاف "الإصابات؟ في المتوسط نلعب مباراة واحدة شهريا ومن يوليو إلى مارس نلعب 6 مباريات في 8 أشهر والمشكلة ليست في تلك الـ 6 ولكن في الـ 70 الآخرين".

وتوج دي لافوينتي مع إسبانيا بلقب يورو 2024 بعد توليه المسؤولية خلفا للويس إنريكي الذي رحل بعد نهاية كأس العالم 2022.

إسبانيا لويس دي لافوينتي
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